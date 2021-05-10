أمين عام الأمم المتحدة يحث الاحتلال على ضبط النفس في القدس الشرقية

وذكر المتحدث ستيفاني دوغاريك في بيان، "يعبر الأمين العام عن قلقه العميق إزاء استمرار العنف في القدس الشرقية المحتلة، وأيضا إزاء احتمال طرد عائلات فلسطينية من ديارها.. لقد حث تلابيب على وقف الهدم والطرد".



وأضاف المتحدث، أن "الأمين العام حث على الحفاظ على الوضع الراهن في المواقع المقدسة واحترامه".



وأعلن البيت الأبيض، يوم الأحد، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عبر في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي عن "قلقه العميق" إزاء الاشتباكات التي وقعت بالقدس في الأيام الأخيرة.



وتحول التوتر في القدس الشرقية إلى اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين حول الأقصى، ثالث الحرمين الشريفين في الإسلام، في العشر الأواخر من شهر رمضان.



وتصاعدت الخلافات في القدس والضفة الغربية المحتلة وتحولت إلى اشتباكات ليلية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، وهو حي تواجه فيه العديد من العائلات الفلسطينية الإجلاء.