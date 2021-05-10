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الاثنين 10 أيار 2021 ساعة 16:31
الأوقاف السورية تحدد موعدالتماس هلال شهر شوال
وأوضح المجلس الفقهي في بيان له تلقت سانا نسخة منه أن التماس الهلال سيتم عبر بث جلسة الإثبات على قناة نور الشام الفضائية.
وكان أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1442 هجري في الثالث عشر من شهر نيسان الماضي.
مصدر :
وكالات
رقم :
931865
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