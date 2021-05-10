الأوقاف السورية تحدد موعدالتماس هلال شهر شوال

اسلام تايمز (سوريا) - دعا المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف المواطنين إلى التماس هلال شوال لهذا العام 1442 للهجرة عند غروب يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان 1442 للهجرة الموافق للحادي عشر من شهر أيار لعام 2021 ميلادية.