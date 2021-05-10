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الاثنين 10 أيار 2021 ساعة 16:32

سوريا..هجوم مجموعات ارهابية مسلحة على مناطق بريف حماه

سوريا..هجوم مجموعات ارهابية مسلحة على مناطق بريف حماه
وبين مصدر عسكري أن: “مجموعات مسلحة تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي هاجمت قرى بيوض وشمرة الحمرا وتفاحة الواقعتين شمال الرهجان مستخدمين عدد من السيارات المركب عليها رشاشات”.

وأضاف المصدر: “قامت المجموعات المهاجمة بالاعتداء على ممتلكات الأهالي وسرقة جرار زراعي وعدد من الدراجات النارية وقتل عدد من رؤوس الأغنام وحرق المحاصيل الزراعية”.

وأضاف المصدر: “تم إرسال مؤازرات من قوات الجيش والدفاع الوطني إلى قرى بيوض وأم زحمك ورسم ربوعة وجب الحنطة وتفاحة حيث تمكنت وحدات الجيش من صد الهجوم ودحر المجموعات المهاجمة”.

وأشار المصدر إلى:” أن الاشتباكات أدت لاستشهاد مواطن من سكان قرية بيوض، كما تم تحقيق إصابات مباشرة في صفوف المهاجمين”.

وتنتشر في البادية السورية مجموعات مسلحة تنتمي لتنظيم “داعش” الإرهابي حيث تستغل هذه المجموعات تضاريس المنطقة لتنفيذ عملياتها الارهابية والهجوم على المدنيين المقيمين في المنطقة.
مصدر : وكالات
رقم : 931866
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