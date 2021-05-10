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الاثنين 10 أيار 2021 ساعة 18:20

اية الله السيستاني يعزي الشعب الافغاني بتفجير مدرسة للبنات

اية الله السيستاني يعزي الشعب الافغاني بتفجير مدرسة للبنات
وقال السيد السيستاني في بيان، ان "الجريمة المروعة التي راح ضحيتها عدد كبير من طالبات مدرسة سيد الشهداء في كابول في نهار شهر رمضان المبارك وأسفرت عن استشهاد العشرات منهن وجرح اضعاف ذلك تدمي قلب كل انسان حر وذي ضمير حي وتملأه حزناً وأسى. وعلى الرغم مما عاناه المدنيون العزل في أفغانستان من هجمات وحشية من قبل الجماعات المتطرفة على مر السنوات الماضية إلا أن هذه الجريمة استثنائية في نوعها وتعد الاكثر إيلامًا من عدة جهات".

وأضاف "اننا نتقدم بأحر التعازي والمواساة للشعب الافغاني الشريف والمضطهد ولا سيما الأسر المكلومة في هذه الفاجعة الكبيرة"، مشدداً على أن "الوحدة الوطنية والتضامن بين جميع المجموعات العرقية والقوميات في أفغانستان باتت ضروریة أكثر من أي وقت مضى، والمطلوب من الحكومة والقادة الوطنيون والزعماء الدينيون وکبار المجتمع الأفغاني العمل للتوصل الى طريقة لحماية المدنيين – وخاصة الأقليات العرقية والدينية – امام قمع وجرائم الجماعات الإرهابية".

ويوم السبت في الثامن من ايار وقع وقع انفجار عنيف بالقرب من مدرسة بالعاصمة كابول متزامنا مع بدء الانسحاب الرسمي لقوات الاحتلال الاميركي من أفغانستان وتسليم قواعدهم للقوات الحكومية.

وأعلن مسؤول كبير في وزارة الداخلية الأفغانية بأن معظم الضحايا كانوا طالبات لدى خروجهن من مدرسة سيد الشهداء.

حيث بلغ عدد قتلى التفجيرات 55 شهيد وإصابة 150 آخرين كثير منهم إصابته خطيرة.
مصدر : وكالات
رقم : 931883
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