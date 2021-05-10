ردود فعل واسعة إقليمية ودولية لانتهاكات الصهاينة للقدس المحتلة

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة امس الأحد، إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش عبر عن اعتقاده بضرورة التزام "إسرائيل" بـ"أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في حرية التجمع السلمي" وذلك في ظل ارتفاع التوتر في القدس الشرقية ومحيط المسجد الأقصى.



وذكر المتحدث ستيفاني دوغاريك في بيان، "يعبر الأمين العام عن قلقه العميق إزاء استمرار العنف في القدس الشرقية المحتلة، وأيضا إزاء احتمال طرد عائلات فلسطينية من ديارها.. لقد حث تلابيب على وقف الهدم والطرد".



وأضاف المتحدث، أن "الأمين العام حث على الحفاظ على الوضع الراهن في المواقع المقدسة واحترامه".



وفي سياق متصل أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ان المقاومة مستعدة ومتحفزة ولن تقف مكتوفة الأيدي، وستكون كلمتها هي كلمة الفصل في المعركة إن لم يتراجع الاحتلال ويضع حدًا لمخططاته الشيطانية.



وقال هنية في بيان صحفي، اليوم الأثنين "سنواصل حشد الدعم والنصرة للقدس وأهلها على المستويات السياسية والدبلوماسية والإعلامية والإنسانية، وتوفير مقومات الصمود والاستمرار".



وأضاف :" إنني أكدت لكل الأطراف التي تواصلت معها بما فيهم الأشقاء العرب أن الاحتلال لا يحترم تعهدات ولا يلتزم بشيء، وعليه أن يرفع يده الآثمة عن القدس والأقصى والشيخ جراح، وهو يتحمل المسؤولية عن كل التداعيات بكل أبعادها".



وتابع هنية :" نجدد الالتزام والتأكيد أمام شعبنا وأمتنا بأننا لن نقبل ولن يقبل شعبنا تمرير مخططات الاحتلال في القدس، وسيستمر العمل الميداني المقاوم، وسيتصاعد لمنع الاحتلال ومستوطنيه من تحقيق أهدافهم".



ومن جانبها دعت فصائل المقاومة الفلسطينية جماهير الشعب الفلسطيني للنفير إلى القدس لصد انتهاكات الاحتلال واقتحامات مستوطنيه للمسجد الأقصى، مؤكدةً أن المقاومة لن تتركهم وحدهم.



وقال الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال خلال مؤتمر صحفي للفصائل أمام ساحة المجلس التشريعي بمدينة غزة الاثنين، إن" شعبنا في القدس دائمًا في معركة مفتوحة مع الاحتلال لصد جرائمه واعتداءات المستوطنين بحق المسجد الأقصى".



وأكد أبو هلال أن "جماهير شعبنا تتصدى اليوم بدمائها وتدافع عن الأقصى، ونقول لأهلنا في القدس أنتم لستم وحدكم.. معركتنا هي معركتكم".



وعن تصاعد إصابات المقدسيين جراء اعتداءات المستوطنين بالأقصى، قال "يأبى المجرم نتنياهو الذي يتخبط بأزماته المتلاحقة وأن يجعل من دماء الفلسطينيين وسيلة للخروج من الأزمات المركبة".



وأضاف "ليعطي الأمر لقواته المجرمة لاقتحام الأقصى وإطلاق القنابل والرصاص صوب المرابطين والمدافعين عن الأقصى ليسجل أكثر من 150 إصابة صباح اليوم في جريمة يندى لها الجبين.



وشدد أبو هلال أن غزة اليوم تقف وقفتها لتقول إن أهلنا في القدس ليسوا وحدهم؛ المقاومة قالت كلمتها ووجهت تحذير أخير باسم قيادة المقاومة، "لنقول إن المقاومة تتابع ما يحدث واصبعها على الزناد ولن تسمح للعدو بالتغول على شعبنا".



ودعا جماهير الشعب بالضفة و48 والقدس للنفير إلى المسجد الأقصى، "تستصرخكم حرائر القدس لإعلان النفير ولتتوجه جموع شعبنا إلى الأقصى؛ "رسالة إلى أبطالنا ومجاهدينا في كل مكان حانت لحظة الحقيقة والعمل العمليات الفردية والدعس والاشتباك مع العدو من نقطة صفر".



ووجه أبو هلال رسالة للأمة العربية والإسلامية أن القدس عقيدة المسلمين لا عقيدة الفلسطينيين وحدهم؛ "من واجبكم الانتصار للقدس؛ فهي خط احمر، وإن العبث بها هو العبث بصاعق متفجر".



وطالب جامعة الدول العربية والبرلمانات العربية والأمم المتحدة للقيام بمسئولياتهم تجاه انتهاكات الاحتلال بالقدس والمسجد الأقصى؛ "لسنا بحاجة لبيانات شجب واستنكار، نحن بحاجة لإجراءات عملية لوقف اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بالقدس وحي الشيخ جراح.



وبدوره قال الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة، في تغريدة له عبر حسابه في موقع التليجرام :"قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلةً حتى الساعة السادسة من مساء اليوم لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر".



ومن جهتها أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، لقاء الوزير بالوكالة، علي العايد، اليوم سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في المملكة في مقر الوزارة، لوضعهم في صورة التطورات الأخيرة في القدس.



وفي بيان لها، أوضحت وزارة الخارجية أن علي العايد أشار خلال اللقاء، إلى أن "ما قامت به الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف هذا اليوم، جريمة واعتداء غاشم وانتهاك صارخ غير مقبول ومدان".



ولفتت الوزارة إلى أن العايد أكد أن "إسرائيل" واصلت انتهاكاتها ضد المسجد الأقصى المبارك وضد المقدسيين في مخالفة للقانون الدولي و الوضع التاريخي والقانوني القائم ولالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية"، مشددا على أن "المملكة الأردنية، وانطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، تكرس كل إمكانياتها لحماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية اللاشرعية".



وأعلنت منظمة التعاون الإسلامي، انها ستعقد يوم الثلاثاء، اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات الأخيرة في مدينة القدس، وذلك بناء على طلب من دولة فلسطين.



وقالت المنظمة إن الاجتماع سيبحثُ الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في مدينة القدس، بما في ذلك خطة السلطات الإسرائيلية لتهجير عشرات العائلات الفلسطينية من منازلها بالقوة من حي الشيخ جراح.



وفي المنحى نفسه، أوردت المنظمة أن الاجتماع سيبحث الاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، خصوصاً المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين في ساحاته ومنعهم من الوصول اليه.



واعتبرت المنظمة ما يحصل "محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي لمدينة القدس المحتلة وعزلها عن محيطها الفلسطيني".



في سياق نفسه يناقش مجلس الأمن الدولي اليوم في جلسة خاصة التوترات المتزايدة في القدس وقال دبلوماسيون إن ما يقرب من ثلثي الدول الأعضاء بالمجلس البالغ عددها خمسة عشر دولة طلبت عقد هذه الجلسة.



الى ذلك بعد صمت استمر أيام ذكر البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عبر في اتصال هاتفي مع نظيره في كيان الاحتلال الإسرائيلي مئير بن شبات عن قلقه العميق" إزاء اشتباكات بالقدس أثارتها خطط طرد أسر فلسطينية من ديارها في القدس ودعا سوليفان حكومة الاحتلال إلى اتباع الإجراءات الملائمة لضمان الهدوء .



وإلى لبنان فقد شارك الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني المنتفض في الأرض المحتلة، التي دعا اليها "اللقاء السياسي اللبناني - الفلسطيني" في صيدا والجنوب، في ساحة الشهداء في صيدا.



وألقى النائب سعد كلمة حيا فيها "من صيدا العروبة والمقاومة ومن جنوب لبنان، الشعب الفلسطيني المنتفض الذي يواجه الاحتلال ببطولة نادرة".



وقال: "نلتقي اليوم لنؤكد أن القدس عاصمة فلسطين العربية، والشباب المقدسي والفلسطيني يبرهن اليوم أن القدس عربية، وعاصمة فلسطين العربية.



من حي الشيخ جراح إلى حي باب العمود وكل أحياء القدس، والى كل مدن وقرى فلسطين، التحية من صيدا العروبة وصيدا المقاومة التي انتصرت بدماء ابنائها على الاحتلال الاسرائيلي ومن جنوب لبنان الذي واجه الاحتلال وأجبره على الاندحار من لبنان الذي يناصر شعب فلسطين منذ العام 1936. وفي عام 1948 ومع انطلاقة العمل الفدائي الفلسطيني، نوجه اليوم تحية الاكبار والاجلال الى شعب فلسطين، وهو يخوض هذه المواجهات البطولية".



ولفت وزير الخارجية لبنان السابق ​عدنان منصور​ إلى ان الفلسطينيين أعطوا ​العالم​ درساً في المقاومة وهم الذين يتعرّضون للتهجير والتجويع، على مرأى من العرب



و قال منصور اليوم الاثنين في حديث إذاعي إلى ان العدو الصهيوني يمارس منذ عام 1967 عملية التهويد المستمرة وتغيير الديموغرافيا من خلال ​سياسة​ القضم والضمّ وبناء المستوطنات، وكان لا بد من المواجهة، ومن ​المقاومة​ التي تحصل اليوم في باب العامود والشيخ الجراح.



وأشار و​الشعب الفلسطيني​ يعوّل على نفسه، وهذه ظاهرة تستحق الوقوف أمامها مع توالي أجيالٍ فلسطينية تزداد قوّة. ورأى ان "​القدس​ تُذبح اليوم أمام مرأى العرب وهي تُعامل بطريقة وحشية وظالمة وسط صمتٍ كصمت القبور، وتحريرها يشكّل مقدمة لتحرير فلسطين.