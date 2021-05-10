الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 10 أيار 2021 ساعة 18:54

سلوفاكيا تؤكد ضرورة وقف التدهور السلبي للعلاقات مع روسيا

سلوفاكيا تؤكد ضرورة وقف التدهور السلبي للعلاقات مع روسيا
وأضاف كورتشوك، قبل انعقاد مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية: "يجب علينا وقف اللولب السلبي لتطور علاقاتنا مع روسيا. في الوقت الحالي، لا تزال الأمور صعبة في العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا، وهذا يجري بشكل عام بين الاتحاد الأوروبي وروسيا".

وتابع الوزير السلوفاكي: "لا أريد المزيد من التصعيد، لكننا نختلف في وجهات النظر حول قضايا أساسية".

وشدد الوزير على أن بلاده، تدعم العمليات الديمقراطية في بيلاروس وتعارض إجراءات السلطات الصارمة ضد المعارضة.

وقال، إنه سيطلب من المفوضية الأوروبية وضع خطة لسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه بيلاروس.

وأضاف وزيرالخارجية السلوفاكي القول، إن "هذه الخطة يجب أن تنطلق من القيود المعتمدة ضد ممثلي السلطات البيلاروسية، لكن يجب أن نتجاوز العقوبات في سياستنا".
مصدر : وكالات
رقم : 931889
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لماذا كربلاء؟!.. ولماذا القنصلية الإيرانية؟!
لماذا كربلاء؟!.. ولماذا القنصلية الإيرانية؟!
قوات الاحتلال تستبيح الأقصى بالقنابل والرصاص ضد المصلين والمعتكفين
قوات الاحتلال تستبيح الأقصى بالقنابل والرصاص ضد المصلين والمعتكفين
10 أيار 2021
ايران وقوة المنطق
ايران وقوة المنطق
10 أيار 2021
اليوم تحين ساعة الصفر في المسجد الأقصى
اليوم تحين ساعة الصفر في المسجد الأقصى
10 أيار 2021
لما لا یضيء مصباح فلسطين سوی في معسکر محور المقاومة!
لما لا یضيء مصباح فلسطين سوی في معسکر محور المقاومة!
10 أيار 2021
قاليباف: لن اترشح للانتخابات لمنافسة السيد رئيسي
قاليباف: لن اترشح للانتخابات لمنافسة السيد رئيسي
9 أيار 2021
إبراهيم رئيسي سيعلن ترشحه بعد عيد الفطر
إبراهيم رئيسي سيعلن ترشحه بعد عيد الفطر
9 أيار 2021
هنية يطالب يبعث رسالة إلى السيد الخامنئي يطالب بتحشيد البلدان الإسلامية ضد إسرائيل
هنية يطالب يبعث رسالة إلى السيد الخامنئي يطالب بتحشيد البلدان الإسلامية ضد إسرائيل
9 أيار 2021
روحاني: تم الاتفاق على رفع العقوبات الرئيسية
روحاني: تم الاتفاق على رفع العقوبات الرئيسية
9 أيار 2021
يوم القدس والفتح القريب
يوم القدس والفتح القريب
8 أيار 2021
لجنة حقوق الانسان الايرانية: نيران فتنة الصهاينة ستنطفئ بالمقاومة
لجنة حقوق الانسان الايرانية: نيران فتنة الصهاينة ستنطفئ بالمقاومة
8 أيار 2021
خطاب السيد الخامنئي.. والقدس التي باتت أقرب
خطاب السيد الخامنئي.. والقدس التي باتت أقرب
8 أيار 2021
قصف قاعدة عين الأسد غرب العراق وسط معلومات عن خسائر
قصف قاعدة عين الأسد غرب العراق وسط معلومات عن خسائر
8 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ايران وقوة المنطق
يوم القدس والفتح القريب
خطاب السيد الخامنئي.. والقدس التي باتت أقرب
الإنتصار الدبلوماسي للمحور المقاوم معادلة خطت بدماء الشهداء وفوهات البنادق