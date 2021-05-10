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الاثنين 10 أيار 2021 ساعة 20:12

روحاني : التلاحم بين "الميدان" و"الدبلوماسية" كان السبب في حمايتنا امام التحديات

روحاني : التلاحم بين "الميدان" و"الدبلوماسية" كان السبب في حمايتنا امام التحديات
جاء ذلك خلال تصريحات الرئيس روحاني اليوم الاثنين، امام جمع من العائلات الجليلة للشهداء ومصابي الحرب والمضحين في ايران الاسلامية.

وشدد رئيس الجمهورية، على ان المجتمع برمته مدين الى شهداء الوطن؛ بمن فيهم شهداء الثورة الاسلامية وساحات الدفاع المقدس والدفاع عن السلامة الصحية واسرهم.

وتابع : انه لمن دواعي الفخر والاعتزاز الكثيرين للحكومة وجميع المسؤولين، ان يوفّروا الدعم والخدمة الى هؤلاء الاعزاء.

ودعا روحاني الى تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك بين ابناء الشعب الايراني في ظل الظروف الحساسة والخطيرة التي تحوم بالبلاد اليوم؛ مبينا ان التلاحم بين "الميدان" و"الدبلوماسية" كان السبب في حمايتنا امام التحديات وسير الجميع على نهج الجمهورية الاسلامية اليوم.

وفي جانب اخر من تصريحاته، اليوم، تطرق رئيس الجمهورية وفقا لارنا، الى المفاوضات القائمة بين ايران ومجموعة 4+1 الدولية بفيينا، قائلا : نحن اليوم نواصل المباحثات مع القوى العالمية من اجل ضمان حقوقنا والمصالح الستراتيجية للبلاد.

وخلص الى انه، "بفضل صمود ومقاومة الشعب الايراني امام الاعداء ومخططاتهم وحظرهم الجائر وحربهم الاقتصادية، فقد اقرّ العالم اجمع اليوم بما في ذلك امريكا باعتبارها الدولة التي فرضت الحظر على ايران، بان سياسة الضغوط القصوى باءت الفشل وليس امامها سوى العودة الى القانون والوفاء بالتعهدات والغاء الحظر وتنفيذ كامل بنود الاتفاق النووي".
رقم : 931891
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