المقاومة الفلسطينية تفي بوعدها وترد على الاعتداءات الاسرائيلية

فيما يلي أحدث التطورات الميدانية حسب ترتيب التوقيت:



مراسلة العالم: رشقات صاروخية كبيرة تنطلق الان من غزة



مصادر فلسطينية: صافرات الإنذار تدوي في عسقلان والمقاومـة تطلق رشقة صاروخية من قطاع غزة



مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات في باحات المسجد الأقصى بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين



الهلال الأحمر في القدس: أكثر من 258 إصابة نقلت الى مستشفيات المقاصد والفرنساوي والمطلع والمستشفى الميداني للهلال



أبو عبيدة: نحذر العدو الصهيوني في حال إقدامه على قصف منشآت مدنية أو منازل لأهلنا في غزة فإن ردنا سيكون قويا ومؤلما وفوق توقعاته



الإعلام العبري: 70 صاروخا أطلق من قطاع غزة حتى اللحظة



صافرات الإنذار تدوي مجددا في غلاف غزة بعد إطلاق المقاومة رشقة صاروخية جديدة



انصار الله تبارك الرد العسكري للمقاومة الفلسطينية ضد كيان الاحتلال



مصادر فلسطينية: الكابينيت الاسرائيلي يصادق على هجمات جوية واسعة في غزة دون اجتياح بري



قناة "١٣" الاسرائيلية: تعطيل التعليم في كيان الاحتلال على مسافة 40 كيلومترا من غزة



مصادر عبرية: إصابة مستوطن بصواريخ المقاومة على سديروت في غلاف غزة



مصادر فلسطينية: وزير الحرب الإسرائيلي يعلن حالة الطوارئ على مسافة 80 كيلو مترا ودخول المستوطنين للملاجئ



رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية يطلب من ظريف هاتفيا استمرار دعم ايران للمقاومة الشعبية في فلسطين



ظريف يجدد دعم ايران الشامل للشعب الفلسطيني ويدين انتهاكات واعتداءات الاحتلال في القدس والاقصى وسقوط عدد من المصلين شهداء وجرحى



مراسلة العالم: اندلاع مواجهات داخل ساحات المسجد الأقصى والاحتلال يقمع المصلين بقنابل الغاز واشتعال النار في الاشجار المحيطة بالاقصى



مراسلة العالم: المجلس الوزراي الاسرائيلي المصغر يتخذ قرارا بتوجيه ما اسماه "ضربات قاسية" لغزة



جيش الإحتلال: الغارات التي وافق عليها المجلس الوزاري المصغر ستشمل منازل قادة عسكريين



مراسلة العالم: رشقة صاروخية جديدة تنطلق من قطاع غزة باتجاه الاراضي المحتلة



مصادر فلسطينية: الكابينيت الاسرائيلي يصادق على هجمات جوية واسعة في غزة دون اجتياح بري



قناة "١٣" الاسرائيلية: تعطيل التعليم في كيان الاحتلال على مسافة 40 كيلومترا من غزة



مصادر عبرية: إصابة مستوطن بصواريخ المقاومة على سديروت في غلاف غزة



مصادر فلسطينية: وزير الحرب الإسرائيلي يعلن حالة الطوارئ على مسافة 80 كيلو مترا ودخول المستوطنين للملاجئ



مراسلة العالم: الاحتلال يستهدف شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة



المتحدث باسم حماس : استمرار جرائم الاحتلال يعني استمرار المعركة مع المقاومة في كل مكان بفلسطين



مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بفشله في اعتراض 7 صواريخ استهدفت القدس



الإعلام العبري: صدور تعليمات الى سكان مستوطنات شاعر هنيغف بالتزام منازلهم وإغلاق أبوابها خشية من عملية تسلل إليها



الناطق العسكري لسرايا القدس أبو حمزة يتوعد العدو بالقصف عند التاسعة مساءً مؤكدا أن "تاسعة البهاء" ستكون حاضرة في هذه الجولة



الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة يعلن بعد قليل عن تغريدة عبر حسابه على تويتر



وزارة الصحة في قطاع غزة :



وصول 9 شهداء بينهم 3 اطفال وعدد من الاصابات الى مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة



مراسل العالم: استشهاد القيادي في كتائب القسام محمد عبدالله فياض بعد إستهداف جيبه قبل قليل من قبل المروحيات الحربية الاسرائيلية



كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: نعلن بدء ردنا على العدوان بحق شعبنا في القدس وحي الشيخ جراح بقصف المغتصبات برشقات صاروخية مكثفة



كتائب شهداء الأقصى - جيش العاصفة تعلن عن قصف مدينة عسقلان المحتلة



مصادر فلسطينية: صفارات الإنذار تدوي في ناحال عوز



مراسلة العالم: إصابة جراء قصف طائرات الاستطلاع الاسرائيلية دراجة نارية بالقرب من مسجد التقوى في بيت حانون شمال قطاع غزة



مراسلة العالم: الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميا إصابة مستوطن إسرائيلي بجروح عقب استهداف سيارته بصاروخ مضاد للدروع أطلق من غزة



القناة 12 الاسرائيلية: 6 صواريخ اطلقت باتجاه القدس مباشرة



مصادر فلسطينية: إصابات باستهداف إسرائيلي في بيت حانون شمال قطاع غزة



-سرايا القدس تعلن اطلاق 7 صواريخ باتجاه مدينة عسقلان المحتلة



حركة الجهاد الإسلامي: كان على الاحتلال رفع يده عن القدس عندما قلنا له أنه عليه انتظار الرد في كل لحظة



حركة الجهاد الإسلامي: المقاومة توافقت على إسناد القدس وأهلها وتوجيه رسالتها من الميدان بالنار والبارود



-مراسلة العالم: أنباء أولية عن استشهاد 3 أطفال في استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين في بيت حانون شمال قطاع غزة



- مصادر إعلامية: إصابة إسرائيلي إثر استهداف سيارته بصاروخ مضاد للدروع أطلق من قطاع غزة



-إعلام الإحتلال: أنباء أولية عن اصابة صاروخ لمنزل في بلدة أبو جوش قضاء القدس ولم يتم تسجيل إصابات



- قائد شرطة القدس يأمر بوقف مسيرة المستوطنيين فورا بعد دوي صافرات الإنذار في القدس



جيش الإحتلال يعترف:القبة الحديدية تسقط صاروخا واحدا فقط من أصل 7 أطلقت باتجاه القدس



- مصادر إعلامية: المقاومة الفلسطينية تقصف مجددا المستوطنات والمواقع الإسرائيلية برشقات صاروخية



-هروب المستوطنین المشاركين في "مسيرة الإعلام" بمدينة القدس المحتلة، عقب انطلاق صفارات الإنذار جراء إطلاق المقاومة الفلسطينية رشقة صاروخية من قطاع غزة



- مصادر إعلامية: قوات كبيرة من الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حي الشيخ جراح في القدس



- مصادر إعلامية:توقف مسيرة المستوطنين في القدس بعد الرشقات الصاروخية



- مصادر فلسطينية: "إسرائيل" تخلي المستوطنين من حائط البراق



مراسل العالم: سماع صوت عدة إنفجارات بالقدس المحتلة بعد لحظات من صوت صفارات الإنذار وفرحة عارمة بالمسجد الأقصى المبارك والقدس



- سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تعلن عن اطلاقها ٣٠ صاروخ باتجاه مدينة سديروت



- مصادر فلسطينية: صافرات الإنذار تدوي مجددا في غلاف غزة



- مراسل العالم: صافرات الانذار تدوي في البحر الميت وجنوب اريحا وتل ابيب والخضيرةً



- مراسل العالم: إلغاء جلسة الكنيست ونقل أعضائه إلى منطقة محمية بعد إطلاق الصواريخ على القدس المحتلة



- مراسلة العالم: سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن استهداف جيب صهيوني شرق غزة بصاروخ موجه كورنيت وتؤكد إصابة الجيب بشكل مباشر



- مصادر فلسطينية:صافرات الإنذار تدوي في القدس بعد إطلاق المقاومة صواريخ من قطاع غزة