بالفيديو..جنود الاحتلال يشعلون حريقا متعمدًا في المسجد الأقصى

ويظهر في مقاطع فيديو من المسجد الأقصى، لحظات التهام النيران للأشجار في باحات المسجد وسط محاولات لإخمادها من قبل المصلين.



وارتكبت قوات الاحتلال صباح اليوم عدوانا على المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى، ما أدى إلى إصابة أكثر من 350 منهم بجراح مختلفة.