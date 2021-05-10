أحدث العناوين :
في الأقصى ملحمة ومستشار ابن زايد يتباهى باليهود ويثير استفزاز العرب!!
انصار الله: سنبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى التحرير
ظريف واوغلو يبحثان التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة
وعد الحر دين.. هكذا ردت كتائب القسام على طغيان الإحتلال في القدس
هنية يدعو الجمهورية الاسلامية لدعم مقاومة الشعب الفلسطيني
انصار الله تبارك الرد العسكري للمقاومة الفلسطينية ضد كيان الاحتلال
بالفيديو..جنود الاحتلال يشعلون حريقا متعمدًا في المسجد الأقصى
المقاومة الفلسطينية تفي بوعدها وترد على الاعتداءات الاسرائيلية
لحظة هروب المستوطنين في القدس المحتلة بعد صواريخ القسام
اليمن: سلاح الجو المسير يهاجم هدفا عسكريا مهما في مطار أبها الدولي
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
11 May 2021
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
فلسطین
0
الاثنين 10 أيار 2021 ساعة 21:31
بالفيديو..جنود الاحتلال يشعلون حريقا متعمدًا في المسجد الأقصى
ويظهر في مقاطع فيديو من المسجد الأقصى، لحظات التهام النيران للأشجار في باحات المسجد وسط محاولات لإخمادها من قبل المصلين.
وارتكبت قوات الاحتلال صباح اليوم عدوانا على المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى، ما أدى إلى إصابة أكثر من 350 منهم بجراح مختلفة.
مصدر :
وكالات
رقم :
931898
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
وعد الحر دين.. هكذا ردت كتائب القسام على طغيان الإحتلال في القدس
المقاومة الفلسطينية تفي بوعدها وترد على الاعتداءات الاسرائيلية
10 أيار 2021
لماذا كربلاء؟!.. ولماذا القنصلية الإيرانية؟!
10 أيار 2021
قوات الاحتلال تستبيح الأقصى بالقنابل والرصاص ضد المصلين والمعتكفين
10 أيار 2021
ايران وقوة المنطق
10 أيار 2021
اليوم تحين ساعة الصفر في المسجد الأقصى
10 أيار 2021
لما لا یضيء مصباح فلسطين سوی في معسکر محور المقاومة!
10 أيار 2021
قاليباف: لن اترشح للانتخابات لمنافسة السيد رئيسي
9 أيار 2021
إبراهيم رئيسي سيعلن ترشحه بعد عيد الفطر
9 أيار 2021
هنية يطالب يبعث رسالة إلى السيد الخامنئي يطالب بتحشيد البلدان الإسلامية ضد إسرائيل
9 أيار 2021
روحاني: تم الاتفاق على رفع العقوبات الرئيسية
9 أيار 2021
يوم القدس والفتح القريب
8 أيار 2021
لجنة حقوق الانسان الايرانية: نيران فتنة الصهاينة ستنطفئ بالمقاومة
8 أيار 2021
الملفات ذات الصلة
ملف مرفق
(1.13 MB)
أحدث العناوين
في الأقصى ملحمة ومستشار ابن زايد يتباهى باليهود ويثير استفزاز العرب!!
انصار الله: سنبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى التحرير
ظريف واوغلو يبحثان التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة
وعد الحر دين.. هكذا ردت كتائب القسام على طغيان الإحتلال في القدس
هنية يدعو الجمهورية الاسلامية لدعم مقاومة الشعب الفلسطيني
انصار الله تبارك الرد العسكري للمقاومة الفلسطينية ضد كيان الاحتلال
بالفيديو..جنود الاحتلال يشعلون حريقا متعمدًا في المسجد الأقصى
المقاومة الفلسطينية تفي بوعدها وترد على الاعتداءات الاسرائيلية
لحظة هروب المستوطنين في القدس المحتلة بعد صواريخ القسام
اليمن: سلاح الجو المسير يهاجم هدفا عسكريا مهما في مطار أبها الدولي
روحاني : التلاحم بين "الميدان" و"الدبلوماسية" كان السبب في حمايتنا امام التحديات
سلوفاكيا تؤكد ضرورة وقف التدهور السلبي للعلاقات مع روسيا
طاهريان : ايران تدعم الجهود الهادفة الى السلام في افغانستان
ردود فعل واسعة إقليمية ودولية لانتهاكات الصهاينة للقدس المحتلة
تجدد المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في باحات الاقصى
اية الله السيستاني يعزي الشعب الافغاني بتفجير مدرسة للبنات
قوات الاحتلال تغلق شوارع القدس القديمة أمام المقدسيين
المحكمة الجنائية الدولية تبحث جرائم الحرب مع وزراء أفغان
عدوان صهيوني على مواطنين بسوريا
لبنان.. "أمل" تدعو الى حلحلة العقد في المنطقة
الأكثر قراءة
مالذي دار بين عون ووفد التفاوض على الحدود مع "اسرائيل"؟
لا للتطبیع
مكتب السيد فضل الله يعلن موعد أول أيام عيد الفطر
الجبهة الديموقراطية تطالب بتقديم كل اشكال الدعم للمقدسيين
انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية
طقس لبنان.. قليل الغيوم مع انخفاض في الحرارة
اعتداء "إرهابي" على حقول "باي حسن" النفطية في العراق
إجماع قادة المحور على خيار المقاومة حتى تحرير القدس
البنتاغون: "الهجمات الصغيرة" لم تؤثر على انسحابنا من أفغانستان
العراق يقرر فرض حظر التجوال الشامل
الداخلية العراقية: وصول تعزيزات من النخبة والرد السريع إلى ديالى
عبد السلام يرد على قرارات مجلس الأمن الجديدة لايقاف الحرب
مسجدي : يدا ايران ممدودتان واحضانها مفتوحة لجميع الدول
بلينكن لكوريا الشمالية: الكرة الدبلوماسية في ملعبكم
بغداد للناتو: لا نحتاج إلى أي قوة قتالية في العراق
أحمد قبلان: المطلوب حكومة ثأر وطني من طبقات سياسية نهبت البلد
بلينكن: دول G7 أكدت التزامها بإيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة السورية
العراق..الصحة تسجل 5813 اصابة و32 حالة وفاة بفايروس كورونا
أعضاء في مجلس الشيوخ يحثون إدارة بايدن على دعم اليمن
تحقيق أممي: جماعة 'داعش استخدمت سلاحا خطيرا في العراق
الأخبار الساخنة
القدس أقرب .. شعار يوم القدس العالمي 2021
إيران تتحدث عن حادث في محطة نطنز النووية
الرئيس الأفغاني يبحث مع المبعوث الأمريكي مؤتمر إسطنبول للسلام
برلماني سوري لـ"إسلام تايمز": الضغوط الأمريكية على السوريين لا يمكن أن تستمر
الأكثر بحثًا
انفراج أزمة المحروقات في سوريا.. اثر وصول ناقلات النفط الإيرانية
إخترنا لکم
وعد الحر دين.. هكذا ردت كتائب القسام على طغيان الإحتلال في القدس
ايران وقوة المنطق
يوم القدس والفتح القريب
خطاب السيد الخامنئي.. والقدس التي باتت أقرب