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الاثنين 10 أيار 2021 ساعة 21:32

انصار الله تبارك الرد العسكري للمقاومة الفلسطينية ضد كيان الاحتلال

انصار الله تبارك الرد العسكري للمقاومة الفلسطينية ضد كيان الاحتلال
وشدد ناطق أنصارالله على أيدي الاحرار في المقاومة بالمضي قدما في مواجهة الاحتلال والاستيطان قائلا: هذا هو السبيل الصحيح والخيار العملي الفعال لردع الصلف الصهيوني .

وقد أعلنت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" عن توجيه ضربات صاروخية نحو مدينتي القدس وسديروت، عقب انتهاء مهلة منحتها الفصائل للكيان الإسرائيلي لسحب قواته من المسجد الأقصى.

وقال الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة إنه تم "توجيه ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة ردا على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى"، دون أن يحدد عدد الصواريخ التي أطلقت أو موقع سقوطها.

بدورها، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إطلاقها 30 صاروخا نحو مدينة سديروت الإسرائيلية.
رقم : 931899
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