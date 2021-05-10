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الاثنين 10 أيار 2021 ساعة 21:34
في اتصال هاتفي مع ظريف

هنية يدعو الجمهورية الاسلامية لدعم مقاومة الشعب الفلسطيني

هنية يدعو الجمهورية الاسلامية لدعم مقاومة الشعب الفلسطيني
ويفيد تقرير وكالة انباء فارس في اتصال هاتفي الليلة (الإثنين) ان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، إسماعيل هنية اجرى مساء اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قدم خلالها تقريراً عن آخر التطورات في الأراضي المحتلة وهجمات الكيان الصهيوني على الفلسطينيين ومقاومة الشعب الفلسطيني بكل ما اوتي من قوة .

كما دعا إسماعيل هنية في هذا الاتصال دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمقاومة الشعب الفلسطيني.

وجدد وزير الخارجية الايراني ، في هذا الحوار ، تضامن الجمهورية الإسلامية الايرانية مع الشعب الفلسطين المظلوم ، وادانة ممارسات الكيان الصهيوني الغاصب والوحشي ضد الشعب الفلسطيني الصائم ، وكذلك الاعتداء على المسجد الأقصى واستشهاد وجرح المصلين العزل ، مؤكدا دعم الجمهورية الإسلامية الايرانية الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني ومبادئ فلسطين.

كما أطلع ظريف إسماعيل هنية على مشاوراته مع نظيره التركي للعب دور في الأمم المتحدة وكذلك في منظمة التعاون الإسلامي في دعم مقاومة الشعب الفلسطيني.
رقم : 931900
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