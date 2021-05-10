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الاثنين 10 أيار 2021 ساعة 21:49

ظريف واوغلو يبحثان التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة

ظريف واوغلو يبحثان التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة
ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش اوغلو بحث في اتصال هاتفي مساء اليوم (الاثنين) ، مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف آخر الأوضاع في القدس الشريف والتطورات في الأراضي المحتلة.

كما اتفق وزيرا خارجية البلدين على أنه إذا فشل اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم في اتخاذ قرار فعال بشأن عدوان كيان الاحتلال في القدس ، ان يتابع الجانبان القضية في اطار اليات الجمعية العامة للامم المتحدة وكذلك الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الاسلامي.

وشدد وزيرا الخارجية على ضرورة تكيف الاتصالات بين البلدين في هذا الصدد.

وابدى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تغريدة على تويتر رد فعله على إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني النار على المصلين في المسجد الأقصى.

وغرد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف اليوم (الاثنين) ردًا على الفظائع الصهيونية الأخيرة في المسجد الأقصى: لم يكن كافياً للكيان الاسرائيلي اغتصاب اراضي ومنازل الفلسطينيين وايجاد نظام عنصري ومنع تلقيح المواطنين الفلسطينيين في الاراضي الواقعة تحت الاحتلال غير المشروع ليقوم على اعتاب اقدس عيد للمسلمين باطلاق النار على المصلين الابرياء داخل ثالث اقدس مسجد للمسلمين.
رقم : 931904
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