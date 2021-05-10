الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 10 أيار 2021 ساعة 21:52

في الأقصى ملحمة ومستشار ابن زايد يتباهى باليهود ويثير استفزاز العرب!!

في الأقصى ملحمة ومستشار ابن زايد يتباهى باليهود ويثير استفزاز العرب!!
ونشر عبدالخالق عبدالله تغريدة أثارت جدلاً واسعاً، جاء فيها .." أعداد متزايدة من أغنياء اليهود في العالم يتجهون للعمل والاستقرار في دبي ويفضلونها على باريس ولندن ونيويورك وحتى تل ابيب بسبب التسامح والافتتاح والأمن والأمان الذي تتصف به دبي وتحولها إلى مركز عالمي مزدهر للمال والأعمال.

ولاقت تغريدة مستشار ابن زايد وتباهيه بما يخطط له يهود العالم، ضجة واسعة وانتقادا للاكاديمي الإماراتي المثير للجدل، تزامناً مع اعتقال مئات المسلمين في الإمارات لأبدائهم رأيهم فقط فيما يدور حولهم.

وقال أحمد اليمني رداً على عبدالخالق عبدالله "واعداد كبيره من المتدينين المسلمين سجنو وبعضهم رحلو من دبى بسب التضييق عليهم وممارسة شعائر دينهم".

أبو أسد علق هو الاخر قائلاً "هنيئا لكم بالثعالب والحيات".. اصلا دبي وجبل علي هي النافذة الخلفية للالتفاف من المقاطعة الاسلامية ضدهم.. فلا غرابة ان تظهر الحقيقة بعد تخفيف المقاطعة.

هذا وأصيب مئات المصلين، خلال الإقتحام الكبير والوحشيّ الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، لباحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وألقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية بكثافة على المتواجدين داخل المسجد الاقصى، الامر الذي أوقع مئات الإصابات.

في الأقصى ملحمة ومستشار ابن زايد يتباهى باليهود ويثير استفزاز العرب!!
رقم : 931907
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وعد الحر دين.. هكذا ردت كتائب القسام على طغيان الإحتلال في القدس
وعد الحر دين.. هكذا ردت كتائب القسام على طغيان الإحتلال في القدس
المقاومة الفلسطينية تفي بوعدها وترد على الاعتداءات الاسرائيلية
المقاومة الفلسطينية تفي بوعدها وترد على الاعتداءات الاسرائيلية
10 أيار 2021
لماذا كربلاء؟!.. ولماذا القنصلية الإيرانية؟!
لماذا كربلاء؟!.. ولماذا القنصلية الإيرانية؟!
10 أيار 2021
قوات الاحتلال تستبيح الأقصى بالقنابل والرصاص ضد المصلين والمعتكفين
قوات الاحتلال تستبيح الأقصى بالقنابل والرصاص ضد المصلين والمعتكفين
10 أيار 2021
ايران وقوة المنطق
ايران وقوة المنطق
10 أيار 2021
اليوم تحين ساعة الصفر في المسجد الأقصى
اليوم تحين ساعة الصفر في المسجد الأقصى
10 أيار 2021
لما لا یضيء مصباح فلسطين سوی في معسکر محور المقاومة!
لما لا یضيء مصباح فلسطين سوی في معسکر محور المقاومة!
10 أيار 2021
قاليباف: لن اترشح للانتخابات لمنافسة السيد رئيسي
قاليباف: لن اترشح للانتخابات لمنافسة السيد رئيسي
9 أيار 2021
إبراهيم رئيسي سيعلن ترشحه بعد عيد الفطر
إبراهيم رئيسي سيعلن ترشحه بعد عيد الفطر
9 أيار 2021
هنية يطالب يبعث رسالة إلى السيد الخامنئي يطالب بتحشيد البلدان الإسلامية ضد إسرائيل
هنية يطالب يبعث رسالة إلى السيد الخامنئي يطالب بتحشيد البلدان الإسلامية ضد إسرائيل
9 أيار 2021
روحاني: تم الاتفاق على رفع العقوبات الرئيسية
روحاني: تم الاتفاق على رفع العقوبات الرئيسية
9 أيار 2021
يوم القدس والفتح القريب
يوم القدس والفتح القريب
8 أيار 2021
لجنة حقوق الانسان الايرانية: نيران فتنة الصهاينة ستنطفئ بالمقاومة
لجنة حقوق الانسان الايرانية: نيران فتنة الصهاينة ستنطفئ بالمقاومة
8 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
وعد الحر دين.. هكذا ردت كتائب القسام على طغيان الإحتلال في القدس
ايران وقوة المنطق
يوم القدس والفتح القريب
خطاب السيد الخامنئي.. والقدس التي باتت أقرب