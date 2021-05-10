في الأقصى ملحمة ومستشار ابن زايد يتباهى باليهود ويثير استفزاز العرب!!

اسلام تايمز (الامارات) - بينما كانت قوات الإحتلال تستبيح المسجد الأقصى المبارك، وتعتدي على المصلين، وتحاصرهم، تباهى الأكاديمي الإماراتي، الدكتور عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بسعي "أغنياء اليهود" في العالم للاستقرار في دبي.