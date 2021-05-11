‘‘القسام‘‘ توجه ضربة صاروخية لعسقلان المحتلة

وأكدت الكتائب ،في بلاغٍ عسكري، أنه "إذا كرر العدو استهداف البيوت المدنية الآمنة فستجعل عسقلان جحيماً".



وكانت قوات الاحتلال قد اعترفت بإصابة 7 مستوطنين، وقالت قناة الإسرائيلية أن إصابات مباشرة في مباني في قلب عسقلان.



وقالت القناة هناك إن المدينة تعرضت لعشر دقائق من الرشقات الصاروخية لم أشهدها من قبل.



وعرضت وسائل إعلام إسرائيلية صور استهداف بناية في المدينة وحالة من الخوف هناك.



كما ذكر مصدر صحفي عبري أن مباني سكنية في عسقللان تضررت بفعل الرشقة الاخيرة من صواريخ المقاومة صباح اليوم.



وذكر المصدر أن 50 صاروخا سقطوا على عسقلان خلال دقائق وانه سجل اصابة عدد من المستوطنين بجراح.



وفجر اليوم قصفت طائرات الاحتلال بناية سكنية في غزة ما أدى إلى استشهاد مواطنة وعدة إصابات.



وفيما يلي متابعة لبلاغات الرشقات الصاروخية لكتائب القسام ضمن معركة "سيف القدس".



05:30 صباحا، كتائب القسام توجه ضربةً صاروخيةً كبيرة لمدينة عسقلان المحتلة.



04:17 فجراً، كتائب القسام تطلق رشقة صاروخية تجاه مغتصبة ياد مرخاي الصهيونية.



02:35 فجراً، كتائب القسام تقصف مغتصبة مفلاسيم بقذيفتي هاون من العيار الثقيل.



01:30-01:00، كتائب القسام تقصف سديروت برشقتين صاروخيتين.



بين الساعة 23:30 و00:00 كتائب القسام قصفت مغتصبة سديروت الصهيونية برشقتين صاروخيتين.



وكانت كتائب القسام أعلنت عن توجيه ضربة صاروخية للعدو الصهيوني في القدس المحتلة، في تمام الساعة السادسة من مساء أمس الاثنين، وأكدت أن ذلك جاء ردًّا على جرائم الاحتلال وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى.



وكشفت كتائب القسام عن استخدامها صواريخ من طراز A120 في الضربة الصاروخية التي وجهتها للقدس، مساء أمس الاثنين.



وأضافت الكتائب -في بلاغ عسكري مقتضب- أن هذه الصواريخ سميت بهذا الاسم بالشهيد القسامي القائد رائد العطار، وأوضحت بأنها صواريخ تحمل رؤوساً متفجرة ذات قدرةٍ تدميريةٍ عالية، ويصل مداها إلى 120 كم.



وأشارت الكتائب إلى أن هذه الصواريخ دخلت الخدمة ويُعلن عنها لأول مرة.