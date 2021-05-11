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الثلاثاء 11 أيار 2021 ساعة 08:31

التيار الصدري العراقي يعلن جهوزيته لـ الدفاع عن المسجد الأقصى

التيار الصدري العراقي يعلن جهوزيته لـ الدفاع عن المسجد الأقصى
وقال أبو ياسر ،في بيان صحفي: "بعد بيان قائد المقاومة الوطنية العراقية سماحة السيد القائد مقتدى الصدر (دام عز وجوده) نعلن الجاهزية التامة والاستعداد لبذل الغالي والنفيس من أجل المقدسات ومن أهمها القدس الشريف والمسجد الأقصى".

وأضاف: "كلنا رهن الإشارة وجنود للمقدسات مع الالتزام بالتوجيهات والأوامر العليا منه (دام عز وجوده) وكلنا شوق لمواجهة أعداء الله والإنسانية الثلة المجرمة الإسرائيلية".

وفي وقت سابق، علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على الأحداث التي تشهدها المناطق المحيطة بالمسجد الأقصى في فلسطين، وقال إنه "يأسف على المطبعين".
مصدر : وكالات
رقم : 931961
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