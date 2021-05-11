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الثلاثاء 11 أيار 2021 ساعة 09:45

اجتماع لرؤساء وفود إيران والترويكا الأوروبية في فيينا

اجتماع لرؤساء وفود إيران والترويكا الأوروبية في فيينا
وذكر مصدر صحفي انه وفي سياق المشاورات بين وفود إيران ومجموعة 4 + 1 في فيينا ، عقد اجتماع رباعي اليوم (الإثنين) بحضور السيد عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية ورئيس وفد المفاوضات الإيراني ورؤساء وفود دول الترويكا الأوروبية .

هذا وتتواصل اجتماعات الخبراء ، على المستوى الثنائي وفي شكل مجموعات عمل ثلاثية.

جدير بالذكر أنه في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يوم الجمعة 6 مايو ، تقرر استمرار المفاوضات والمشاورات بشكل مكثف وبسرعة أكبر. ومنذ يوم الجمعة ، تعُقد اجتماعات عديدة ومتواصلة كل يوم على مستويات مختلفة بين الوفود الإيرانية ومجموعة 4+1.
رقم : 931971
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