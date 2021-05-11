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الثلاثاء 11 أيار 2021 ساعة 09:48

العامري يصدر بيانا بشأن الأوضاع في كربلاء

العامري يصدر بيانا بشأن الأوضاع في كربلاء
وقال العامري ،في البيان: “تابعنا بقلق شديد التطورات الخطيرة التي يشهدها الشارع، والتي شملت معاودة عمليات اغتيال ناشطين وإعلاميين وإعتداءات على بعثات دبلوماسية، وتحركات غير منضبطة، هي أقرب إلى الفوضى والتخريب، منها إلى الاحتجاجات المطلبية المشروعة “.

وأوضح العامري: “إننا في الوقت الذي نُعرب فيه عن أقصى درجات الإدانة والاستنكار، فإننا ندعو الحكومة وأجهزتها المختصة، إلى التحرك السريع والجاد لبسط الأمن والاستقرار والوصول للجناة ومحاسبتهم بشدة وقطع الطريق على محاولات التأجيج وتغذية التصعيد بشتى أشكاله، قبل أن تستفحل هذه الممارسات وتتحول إلى فتنة خطيرة تهدد السلم الأهلي وتعرقل إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر”.

ولفت رئيس تحالف الفتح العراقي: “وإننا لم نزل ندعو لتغليب لغة العقل والحكمة وعدم الإنجرار وراء محاولات التصعيد المدعومة من أطراف خارجية لا تريد الاستقرار للعراق.. وإجتناب إطلاق التهم الجاهزة والمسبقة جزافًا. ونعتقد إن في ذلك مسعىً خبيثًا لإدخال بلدنا العزيز في أتون صراع لن يستثني أحدًا، الأمر الذي يستلزم من الحكومة أن تعي خطورة ما يحصل وأن تتحرك بما يتناسب مع هذه الخطورة، وأن تُعيد النظر ببعض إجراءاتها، بالخصوص تلك التي طالت ضباطًا ومسؤولين أمنيين كبارًا، بالإقصاء والإبعاد، ممن أثبت الواقع إنهم على مستوى عالٍ من المهنية وحسن الأداء”.

وأشار العامري: “كما إننا نُعيد تذكير الحكومة بالوعود التي قطعتها، خصوصًا ما يتعلق منها بتهيئة السُبل والظروف الملائمة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، والشروع بعمل جاد يضمن تأمين وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين “.
مصدر : وكالات
رقم : 931972
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