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الثلاثاء 11 أيار 2021 ساعة 09:52

المشاط يدعو الأمة العربية والإسلامية إلى دعم المقاومة الفلسطينية

المشاط يدعو الأمة العربية والإسلامية إلى دعم المقاومة الفلسطينية
وقال المشاط إن ما يؤلمنا ويعز علينا أن نشاهد الصهاينة وهم يعتدون على إخواننا وأخواتنا وأمهاتنا في بيت المقدس، ومساعي العدو لتهجير السكان الأصليين من منازلهم في حي الشيخ جراح".

وأضاف رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني: " وإننا في اليمن ننظر بفخر واعتزاز لما يقوم به الأحرار المرابطون في القدس من تصد للعدو الإسرائيلي، نعتبر وحدة الموقف الفلسطيني الشعبي، وحركات المقاومة الفلسطينية وإطلاقها عدد من الصواريخ على العدو الصهيوني خطوة هامة في سبيل الانتصار للقدس وفلسطين كل فلسطين، وندعو السلطة الفلسطينية إلى إلغاء كافة الاتفاقيات مع العدو الإسرائيلي في هذه اللحظة التاريخية المهمة".

وقال المشاط: " كما نؤكد أن مناصرتنا للشعب الفلسطيني والوقوف مع كل الأحرار في أمتنا موقف مبدأي وإنساني وسياسي وديني ولا يمكن أن يتغير، وقد كان هذا الموقف أحد مسببات العدوان على يمننا الغالي، وإننا في اليمن رغم الظروف الراهنة نتطلع إلى أن يكون لنا دور فاعل وعملي لتحرير فلسطين كما أكد على ذلك قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين حفظه الله، وهو ما عبر عنه ملايين اليمنيين الأباة والغيورون على دينهم ومقدساتها في أكثر من خمسين ساحة في مختلف المحافظات خلال إحياء يوم القدس العالمي".

كما دعا المشاط الدول التي تورطت بالخيانة والتطبيع مع العدو الإسرائيلي سابقا ولاحقا أن تراجع حساباتها وأن تقوم بقطع كافة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والأمنية مع العدو الإسرائيلي".

ودعا أجهزة الإعلام ووزارات التربية والتعليم العربية والإسلامية إلى ترسيخ حالة السخط والعداء لأعداء الأمة الصهاينة والأمريكان في وسائل إعلامها وفي المناهج الدراسية.
مصدر : وكالات
رقم : 931973
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