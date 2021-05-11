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الثلاثاء 11 أيار 2021 ساعة 11:38

قاليباف: الأمة الإسلامية تقف أمام جرائم الصهاينة ضد الفلسطينيين

قاليباف: الأمة الإسلامية تقف أمام جرائم الصهاينة ضد الفلسطينيين
وندد قاليباف ،في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الثلاثاء، بجرائم الكيان الصهيوني الغاصب في تدنيس المسجد الأقصى وقتل الفلسطينيين والأطفال، متسائلا اين حقوق الانسان العالمية من هذه الجرائم؟ لماذا لا يتحرك المجتمع الدولي والتزم الصمت؟.

واكد قاليباف ان على الكيان الصهيوني أن يتأكد أن الأمة الإسلامية تقف ضد هذه الجرائم.

واضاف قاليباف: على قادة الدول الرجعية الذين يسعون لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني القاتل أن يعلموا أن الأمة الإسلامية وشهداء المقاومة وقفوا ضد هذه الجرائم وإن شاء الله سينتصرون.

وادان رئيس مجلس الشورى الإسلامي التفجير الارهابي الذي وقع السبت الماضي بالقرب من مدرسة سيد الشهداء (ع) غربي العاصمة كابول، وأسفر عن استشهاد 58 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين غالبيتهم طالبات، وقدم تعازيه للشعب الافغاني وعوائل الشهداء.
مصدر : وكالات
رقم : 931993
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