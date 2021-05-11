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الثلاثاء 11 أيار 2021 ساعة 12:55

أوليانوف: من المرجح تمديد الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية

أوليانوف: من المرجح تمديد الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية
وشدد المندوب الروسي على أن أطراف الاتفاق النووي تركز على إحياء الاتفاق بين إيران ومجموعة 4+1 (بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا)، وقال: إنه من المرجح تمديد اتفاق فبراير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وذكرت صحفية اميركية أن اوليانوف تحدث عن مسار مفاوضات فيينا لاحياء الاتفاق النووي واحتمال تمديد الاتفاق بين والوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلا: اعتقد ان تفاهمات شباط (بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية) ستكون لديها على الارجح فرصة جيدة للتمديد، لكن في الوقت الحالي لدينا مهمة مختلفة وعلينا التوصل الى اتفاق لاحياء الاتفاق النووي بحلول 21 ايار ( موعد انتهاء الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية).

وفي وقت سابق أعربت مساعدة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان عن أملها في أن تتوصل واشنطن إلى اتفاق في مفاوضات فيينا للتوصل إلى اتفاق فني بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتهي نهاية الشهر الجاري.

يذكر ان مساعد وزير الخارجية ورئيس الوفد الايراني المفاوض في فيينا عباس عراقجي، كان قد صرح ،الجمعة الماضي، بان إيران قد تدرس تمديد التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفقد مواقعها النووية.
رقم : 932005
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