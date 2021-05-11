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الثلاثاء 11 أيار 2021 ساعة 13:00

‘‘حماس‘‘: لا تراجع عن معادلة القصف بالقصف

‘‘حماس‘‘: لا تراجع عن معادلة القصف بالقصف
قال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح مكتوب له: "إن المقاومة الفلسطينية الباسلة وفي مقدمتها كتائب القسام أخذت على عاتقها مسؤولية حماية شعبنا الفلسطيني، والرد القوي والمباشر على انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق أهلنا في القدس والمصلين في المسجد الأقصى المبارك، واستهدافه المدنيين والأطفال ومواقع المقاومة في غزة".

وأضاف برهوم "نؤكد مجددا على أنه لا تراجع عن معادلة القصف بالقصف التي تفرضها المقاومة بكل قوة على العدو الإسرائيلي".

وبيّن أن "تعمد استهداف الاحتلال للبيوت الآمنة وأطفال غزة ونسائها وقتلهم، يكشف حجم جرائم الاحتلال ووحشيته".

وتابع برهوم: "الاحتلال نقل معركته مع أطفال غزة وبيوتها بعدما فشل في كسر إرادة وعزيمة المقاومة التي تدافع عن الشعب وتحمي مصالحه".

وشدد على أن المقاومة الدرع الحامي للشعب الفلسطيني، وستستمر في صد العدوان وبكل قوة مهما بلغت التضحيات، قائلا: "على العدو الإسرائيلي أن يعيد حساباته ويفهم المعادلة جيدا".

ومنذ مساء الإثنين، تشن الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 25 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 100 آخرين بجراح.
رقم : 932006
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