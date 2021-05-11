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الثلاثاء 11 أيار 2021 ساعة 13:11

وكالة إيرانية: قرار رئيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية نهائي

وكالة إيرانية: قرار رئيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية نهائي
وبحسب الوكالة "أنهى السيد إبراهيم رئيسي استنتاجه للترشح للانتخابات الرئاسية وسيتوجه على الأرجح إلى وزارة الداخلية للتسجيل في الأيام المقبلة".

وبدأت اليوم قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة رسميًا بأمر من وزير الداخلية، وسوف تستمر عملية التسجيل لمدة خمسة أيام.

وأعلن رئيس البرلمان الإيراني السياسي الأصولي المحافظ محمد باقر قاليباف، إنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية مع قرار السيد إبراهيم رئيسي الترشح.

وبحسب ما ذكرت الصحافة الإيرانية عن قاليباف قوله في جلسة اليوم مع إحدى القوى السياسية بشأن إمكانية ترشحه قوله إن "السيد إبراهيم رئيسي سيسجل نفسه لخوض الانتخابات الرئاسية في نهاية هذا الأسبوع".
 
رقم : 932008
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