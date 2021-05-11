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الثلاثاء 11 أيار 2021 ساعة 13:16

بحرية الحرس الثوري: ادعاءات البنتاغون هروب إلى الأمام

بحرية الحرس الثوري: ادعاءات البنتاغون هروب إلى الأمام
وفي اعقاب اعلان المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، بأن زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري اقتربت من سفن تابعة للبحرية الاميركية في مضيق هرمز أمس الاثنين 10 مايو، اصدرت العلاقات العامة بالقوة البحرية للحرس الثوري بيانا اوضحت فيه، انه استمرارًا للممارسات غير المهنية للأسطول الإرهابي للبحرية الأمريكية في الخليج الفارسي، وخاصة في هذا الشهر، والذي طالما شكل تهديدًا خطيرًا لأمن المنطقة، واجهت السفن الدورية التابعة لبحرية الحرس الثوري خلال ادائها المهام اليومية الحالية والعادية في المياه الإقليمية للجمهورية الاسلامية الايرانية يوم 10 مايو (امس الاثنين)، 7 قطع بحرية أميركية في مضيق هرمز، قامت باجراءات غير مهنية مثل تحليق المروحيات وإطلاق القنابل المضيئة وإطلاق النار عشوائيا وغير الضروري والاستفزازي، ومع مراعاة المسافة القانونية في إطار التعليمات والأنظمة البحرية، تم تحذير الاميركيين من سلوكهم المحفوف بالمخاطر وغير المهني ومواصلة طريقهم من خلال تصحيح هذا السلوك.

واضاف البيان: ان المتحدث بأسم البنتاغون، كما في السابق، من خلال الهروب إلى الأمام واطلاق ادعاءات كاذبة وغير صحيحة حول الحادث، يسعى للايحاء الشعور بالمسؤولية والحرص لمنع المخاطر وسوء التقدير، بينما هؤلاء الأميركيون بوجودهم غير المشروع، أصبحوا مصدر عدم الاستقرار والتهديد والأخطار غير الآمنة في المنطقة، بما في ذلك مضيق هرمز والخليج الفارسي.

وحذر بيان الحرس الثوري من أنه يجب على الأميركيين الالتزام الصارم بالقوانين الدولية وقواعد الملاحة البحرية في مضيق هرمز الاستراتيجي والخليج الفارسي والامتناع عن الروايات الكاذبة والسلوك غير المهني.

واضاف البيان: ان المدافعين الاقوياء عن مضيق هرمز والخليج الفارسي يعتبرون ان السلوك غير القانوني وغير المهني والخطير للأجانب، وخاصة أسطول القوة البحرية للجيش الارهابي الأميركي، يشكل تهديدًا للأمن البحري لهذه المنطقة الحساسة، وهو خط أحمر، وبسلام وثقة تامين، سيؤدون مهامهم في مضيق هرمز والخليج الفارسي، وعلى استعداد للرد على أي خطأ حسابي بعزم وشجاعة.
مصدر : وكالات
رقم : 932009
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