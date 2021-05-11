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الثلاثاء 11 أيار 2021 ساعة 13:40

أبو الغيط يندد بالهجمات ‘‘الإسرائيلية‘‘ على غزة

أبو الغيط يندد بالهجمات ‘‘الإسرائيلية‘‘ على غزة
ووصف أبو الغيط الهجمات بالعشوائية وغير المسؤولة، معتبرا أن "هذه الهجمات تحركها نزعات انتقام وحسابات سياسية داخلية، وهي "استعراض بائس للقوة على حساب دماء الأطفال".

وحمل أبو الغيط إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد الخطير، مؤكدا أن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وتسامح الحكومة مع المتطرفين اليهود المعادين للفلسطينيين والعرب، هو ما أدى إلى اشتعال الموقف على هذا النحو الخطير، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل فورا على وقف هذا العدوان الإسرائيلي، في القدس وغزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد أبو الغيط على أن الاستفزازات الإسرائيلية لا زالت تتواصل في القدس، في تحد لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، مضيفا أن ما يجري في باحات الأقصى من عنف، يمس المسلمين جميعا وهم على أعتاب عيد الفطر المبارك.

وذكر مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن اجتماعا لوزراء الخارجية العرب يعقد اليوم، بتقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة تداعيات الوضع في القدس.
مصدر : وكالات
رقم : 932018
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