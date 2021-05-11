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الثلاثاء 11 أيار 2021 ساعة 14:57

إيران ستقف إلى جانب الشعب والمقاومة الفلسطينية بقوة

إيران ستقف إلى جانب الشعب والمقاومة الفلسطينية بقوة
واضاف حسين اميرعبداللهيان في اتصال هاتفي مع خالد القدومي رئيس مكتب حماس وناصر أبو شريف رئيس مكتب الجهاد الإسلامي الفلسطيني في إيران اليوم الثلاثاء: "إن الجمهورية الإسلامية الايرانية ستقف إلى جانب الشعب والمقاومة الفلسطينية.

وأضاف الأمين العام لمؤتمر الدفاع عن الانتفاضة الفلسطينية الدولي لمجلس الشورى الإسلامي: إن الأمة الإسلامية لن تتسامح تدنيس المسجد الأقصى ، والقبلة الأولى للمسلمين ، وسفك دماء المصلين.

واستنكر أمير عبد اللهيان الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك القدس والمسجد الأقصى وغزة و قال ان تدنيس المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين واستشهاد النساء والأطفال الفلسطينيين اثبت الطبيعة الإرهابية الصهيونية معروفة للعالم.
رقم : 932036
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