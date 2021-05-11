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الثلاثاء 11 أيار 2021 ساعة 15:56

هيئة العلماء الموريتانيين تطالب الامة بنصرة الفلسطينيين

هيئة العلماء الموريتانيين تطالب الامة بنصرة الفلسطينيين
وقالت هيئة العلماء في بيان أصدرته اليوم الإثنين إنه "يحرم خذلان أبناء القدس وإسلامهم لعدوهم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره)".

وأكدت هيئة العلماء الموريتانيين "اعتزازها بتضحيات وصمود أبناء القدس المرابطين في أكنافه وتشد على أيديهم بما يقدمونه من مثال حي للمدافع عن المقدسات المتشبث بالحق والعدل الذي يأبى الضيم والإذلال مهما كان حجم التسلط والقهر الذي يقع عليه".

ودعت الهيئة في بيانها "أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى رفع أكف الضراعة إلى الباري عز وجل بأن ينصر المقدسيين على عدوهم".

كما دعا البيان أحرار العالم إلى نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم والوقوف مع الحق والعدل "استجابة لنداء الضمير والقيم الإنسانية".

وكانت الخارجية الموريتانية قد عبّرت عن إدانتها لما يجري في القدس الشريف، داعية المجتمع الدولي إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وقالت الخارجية الموريتانية في بيان لها، إنها تابعت باستياء كبير تنامي العنف شرقي القدس وإجراءات التهجير القسري لسكانها لصالح التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تحد صارخ للقانون الدولي وللقرارات الأممية.

ودعت الخارجية الموريتانية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف مسلسل التهجير والاستيطان في الأرض المحتلة، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني.
مصدر : وكالات
رقم : 932045
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