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الثلاثاء 11 أيار 2021 ساعة 15:59

المغلس: هجمات المقاومة الفلسطينية تحمل رسالة قوية لكيان الإحتلال

المغلس: هجمات المقاومة الفلسطينية تحمل رسالة قوية لكيان الإحتلال
وقال المغلس: ان هجمات المقاومة الفلسطينية تحمل رسالة قوية للعدو الإسرائيلي وللأنظمة المنافقة المطبعة مع العدو الصهيوني، مفادها أن قضية الأمة مازالت حيه، وأن المقاومة في حالة استعداد وتأهب مستمر للمواجهة والإنتصار للأمة ومقدساتها مؤمنة بالنصر الحتمي الذي وعد به الله سبحانه وتعالى.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية عشرات الصواريخ نحو القدس المحتلة ومستوطنات وبلدات غلاف غزة ومناطق اخرى ردا على جرائم الاحتلال.

وأشارتْ مصادر اعلامية الیوم الثلاثاء الى اطلاق نحو 150 صاروخا وقذيفة باتجاهَ المناطقِ المحتلة. وأفاد شهود عيان أن اصوات انفجارات سمعت في القدس المحتلة، انطلقت على إثرها صفارات الانذار.
مصدر : وكالات
رقم : 932046
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