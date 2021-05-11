?>?> جيش الاحتلال يعلن بدء سلسلة غارات واسعة في قطاع غزة - اسلام تايمز أحدث العناوين : الأمم المتحدة تعرب عن قلقها وتدعو الاحتلال لضبط النفس دول عربية تعلن يوم الخميس 13 مايو أول أيام عيد الفطر السعودية تعلن اول ايام عيد الفطر المبارك كتائب القسام توجه ضربة صاروخية هي الأكبر ‘‘اسرائيل‘‘ شهيد وإصابة برصاص الاحتلال على حاجز زعترة جنوب نابلس انتفاضة الصواريخ تَخلُف انتفاضة الحجارة.. والبادي اظلم الملف النووي في مفاوضات فيينا.. ما الجديد؟ أستراليا تعلن اول ايام عيد الفطر سوريا تعلن أول أيام عيد الفطر مصر.. أحزاب معارضة وحركات سياسية تتضامن مع القدس English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri 11 May 2021 English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri Toggle navigation الصفحة الرئيسية آسيا لبنان سوریا فلسطین يوم القدس شهيد القدس السعودیة الیمن البحرین العراق ایران ترکیا إفریقیا مصر تونس لیبیا المغرب السودان الصومال الجزائر موریتانیا أوروبا أمریکا العالم الإسلامي خاص لإسلام تایمز أرشیف أخبار وجهة نظر مقابلات کاریکاتیر تقاریر مصورة فیدیوهات تواصل معنا من نحن بحث الصفحة الرئيسية آسيا فلسطین 0 الثلاثاء 11 أيار 2021 ساعة 18:10جيش الاحتلال يعلن بدء سلسلة غارات واسعة في قطاع غزة "بدأ الجيش الاسرائيلي سلسلة غارات واسعة في قطاع غزة وستستمر هذه الغارات في الساعات القادمة"، مطالباً السكان الابتعاد عن مواقع المقاومة. مصدر : وكالات رقم : 932076 شارک بتعلیقک الإسم الثلاثي البريد الإلكتروني تعليقك أرسل أهم الأخبار قاليباف: اين حقوق الانسان العالمية من جرائم الصهاينة ظريف: الحل الوحيد العادل للقضية الفلسطينية هو اجراء الاستفتاء العام 11 أيار 2021 إيران ستقف إلى جانب الشعب والمقاومة الفلسطينية بقوة 11 أيار 2021 استطلاع الرأي حول كلمة قائد الثورة السيد علي الخامنئي في يوم القدس 11 أيار 2021 طهران: فتح نوافذ تسوية الخلافات بين إيران والسعودية 11 أيار 2021 إيران: بدء تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية 11 أيار 2021 وعد الحر دين.. هكذا ردت كتائب القسام على طغيان الإحتلال في القدس 10 أيار 2021 المقاومة الفلسطينية تفي بوعدها وترد على الاعتداءات الاسرائيلية 10 أيار 2021 لماذا كربلاء؟!.. ولماذا القنصلية الإيرانية؟! 10 أيار 2021 قوات الاحتلال تستبيح الأقصى بالقنابل والرصاص ضد المصلين والمعتكفين 10 أيار 2021 ايران وقوة المنطق 10 أيار 2021 اليوم تحين ساعة الصفر في المسجد الأقصى 10 أيار 2021 لما لا یضيء مصباح فلسطين سوی في معسکر محور المقاومة! 10 أيار 2021 أحدث العناوين الأمم المتحدة تعرب عن قلقها وتدعو الاحتلال لضبط النفس دول عربية تعلن يوم الخميس 13 مايو أول أيام عيد الفطر السعودية تعلن اول ايام عيد الفطر المبارك كتائب القسام توجه ضربة صاروخية هي الأكبر ‘‘اسرائيل‘‘ شهيد وإصابة برصاص الاحتلال على حاجز زعترة جنوب نابلس انتفاضة الصواريخ تَخلُف انتفاضة الحجارة.. والبادي اظلم الملف النووي في مفاوضات فيينا.. ما الجديد؟ أستراليا تعلن اول ايام عيد الفطر سوريا تعلن أول أيام عيد الفطر مصر.. أحزاب معارضة وحركات سياسية تتضامن مع القدس وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني قاليباف: اين حقوق الانسان العالمية من جرائم الصهاينة صحيفة عبرية: القصف الأخير على عسقلان وأسدود "جنوني" ظريف: الحل الوحيد العادل للقضية الفلسطينية هو اجراء الاستفتاء العام ابو حمزة: المعركة مستمرة و لن تتوقف مسؤول ايراني كبير: ايران اثبتت جديتها وحسن النية بشان الاتفاق النووي أمير الكويت يدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى إقامة صلاة عيد الفطر بإمامة ممثل قائد الثورة في جامعة طهران حصيلة العدوان الصهيوني: 26 شهيدا بينهم 9 أطفال و122 إصابة مختلفة صلاح: استمرار اعتداءات الاحتلال سينقل الصراع لمستويات غير مسبوقة الأكثر قراءة لا للتطبیع الداخلية العراقية: وصول تعزيزات من النخبة والرد السريع إلى ديالى أعضاء في مجلس الشيوخ يحثون إدارة بايدن على دعم اليمن بلينكن: دول G7 أكدت التزامها بإيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة السورية طائرتا استطلاع للعدو خرقتا الأجواء فوق الجنوب اللبناني المالكي: ليس لدينا تواصل مباشر مع بايدن مسجدي : يدا ايران ممدودتان واحضانها مفتوحة لجميع الدول إجماع قادة المحور على خيار المقاومة حتى تحرير القدس اعتداء "إرهابي" على حقول "باي حسن" النفطية في العراق تحقيق أممي: جماعة 'داعش استخدمت سلاحا خطيرا في العراق طقس لبنان الخميس.. غائم جزئياً مع انخفاض في الحرارة العراق يقرر فرض حظر التجوال الشامل من تنازل عن القدس تنازل عن إنسانيته بغداد للناتو: لا نحتاج إلى أي قوة قتالية في العراق العراق..الصحة تسجل 5813 اصابة و32 حالة وفاة بفايروس كورونا ما رمزية اختيار شهر رمضان لاحياء يوم القدس العالمي؟ من وحي القدس.. أمسية شعرية دولية في مشهد المقدسة 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا في يوم القدس العالمي.. الشيخ جراح وشكل المعركة المستقبلية انطلاق عملية أمنية لملاحقة خلايا "داعش" في نينوى الأخبار الساخنة القدس أقرب .. شعار يوم القدس العالمي 2021 إيران تتحدث عن حادث في محطة نطنز النووية الرئيس الأفغاني يبحث مع المبعوث الأمريكي مؤتمر إسطنبول للسلام برلماني سوري لـ"إسلام تايمز": الضغوط الأمريكية على السوريين لا يمكن أن تستمر الأكثر بحثًا انفراج أزمة المحروقات في سوريا.. اثر وصول ناقلات النفط الإيرانية إخترنا لکم استطلاع الرأي حول كلمة قائد الثورة السيد علي الخامنئي في يوم القدس وعد الحر دين.. هكذا ردت كتائب القسام على طغيان الإحتلال في القدس ايران وقوة المنطق يوم القدس والفتح القريب