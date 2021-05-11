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الثلاثاء 11 أيار 2021 ساعة 18:19

صلاح: استمرار اعتداءات الاحتلال سينقل الصراع لمستويات غير مسبوقة

صلاح: استمرار اعتداءات الاحتلال سينقل الصراع لمستويات غير مسبوقة
وبيّن في تصريح مكتوب، اليوم الثلاثاء: "إن استهداف المقاومة نقاطاً للاحتلال في القدس ومحيطها، ردًّا على اعتداءاته على المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، رسالة واضحة للعالم أننا سنحافظ على الهوية الوطنية والثوابت، وتأكيد لوحدة شعبنا وأرضنا وقضيتنا، ولن نسمح للاحتلال بالاعتداء على قبلتنا الأولى، ولا بتهديد أبناء شعبنا بالطرد والترحيل".

وأضاف: "طوال أيام شهر رمضان المبارك سطّر شعبنا في القدس ملاحم من البطولة والصمود حيث واجه بإيمانه، وجسده، ووحدته، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومخططات المستوطنين الذين حاولوا الاعتداء على القدس واقتحام المسجد الأقصى".

ولفت صلاح إلى أن المرابطين والمدافعين عن القدس والأقصى، أثبتوا أنهم فرسان الميدان وأبطال المواجهة، وأسود في معركة الصمود والمقاومة؛ حيث "أفشلوا المخطط الإسرائيلي، وكسروا محاولات المستوطنين، وهزموا الاحتلال وأجهزته، وأثبتوا للعالم أنهم أمناء حقيقيون على الأرض والإنسان والمقدسات".

وأكد: "جاء رد مقاومتنا الباسلة، ليضع حداً لتجاوزات الاحتلال، وينسف مخططاته بالكامل".

وأوضح: "استطاعت المقاومة بقصفها الصاروخي المركّز والقوي أن تجبر الاحتلال على التراجع، وتذيق المستوطنين ذلّ الهزيمة، وتمرّغ أنف الاحتلال بالتراب".

وبيّن أن "حركة حماس أكدت على مركزية ومكانة مدينة القدس، وأهمية وخصوصية المسجد الأقصى المبارك للمسلمين جميعاً".

وتابع: "اليوم نجدد مواقفنا الثابتة بأننا لن نسمح للاحتلال باستباحة القدس أو بالاستمرار في الاعتداء على المسجد الأقصى، وأننا سنواجه اي اعتداء على القدس والأقصى بالقوة".

وأشاد صلاح بصمود أهلنا في القدس والأقصى، وثمّن صمود الشباب والنساء، والتضحيات التي قدموها.

وشدد على أن مدينة القدس والمسجد الأقصى عنوان وجودنا، ومرتكز بقائنا، و"إن اي اعتداء على القدس والأقصى هو اعتداء مباشر على كل إنسان فلسطيني، بل كل مسلم وكل حر أبيّ. وإننا سنواجه هذه الاعتداءات بكافة الوسائل".

وأكد: "متمسكون بالبقاء في القدس والأقصى وحي الشيخ جراح وكل حي وحارة من حارات القدس، ولن نغادر القدس، ولن نتهاون في الدفاع عن الأقصى".

وحيّا صلاح أبناءَ شعبنا في الداخل والخارج على ثباتهم وصمودهم ووحدتهم، التي أثبتوا من خلالها أنهم لا يعترفون بالاحتلال، ويرفضون التنسيق الأمني والتطبيع، مترحّمًا على الشهداء في غزة الباسلة وفي كل مكان، ومحيّيًا جميع الفصائل والقوى والمؤسسات الذين عملوا صفاً واحداً لإفشال المخطط الإسرائيلي.

كما حيّا صلاح، "شعوب أمتنا، وعلماءها، ورموزها، وشخصياتها، والقادة الذين أعلنوا مواقف قوية ومشرفة ضد الاعتداءات الصهيونية، وأكدوا على التمسك بالأقصى والقدس وفلسطين، ودعم صمود الشعب الفلسطيني".

ودعا إلى الاستمرار والمزيد من الدعم، والإسناد، والمشاركة الإيجابية المباشرة على الصعد كافة حتى تحقيق التحرير والعودة.

ولفت إلى أن ما حصل في الأيام الماضية من صمود وتعاون شعبي وسياسي ومقاوم هو "أبلغ رسالة على أن شعبنا وأمتنا يمتلكان الكثير من وسائل ومواطن القوة التي تستطيع إذا ما تضافرت وتعاونت أن تحقق إنجازات كبيرة ذات مستوى اإستراتيجي، وأن تلحق بالاحتلال هزائم متلاحقة، وقد اقترب الوعد الحق".
 
مصدر : وكالات
رقم : 932082
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