?>?> حصيلة العدوان الصهيوني: 26 شهيدا بينهم 9 أطفال و122 إصابة مختلفة - اسلام تايمز
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الثلاثاء 11 أيار 2021 ساعة 18:22

حصيلة العدوان الصهيوني: 26 شهيدا بينهم 9 أطفال و122 إصابة مختلفة

حصيلة العدوان الصهيوني: 26 شهيدا بينهم 9 أطفال و122 إصابة مختلفة
وأكد القدرة أن “كل ما يجري من اعتداءات غاشمة يضيف ثقل على كاهل المنظومة الصحية التي تعاني من تداعيات الحصار الممتد للعام الـ 15 على التوالي، بالتوازي مع تكثيف الجهود لمواجهة جائحة كورونا واليوم مطلوب التعامل مع أعداد كبيرة وصعبة من الاصابات التي تحتاج الى تدخلات علاجية وجراحية”.

وتابع القدرة “في إطار رفع الجهوزية والاستعداد فقد تم تفعيل خدمات الطوارئ في مشفى غزة الأوروبي لاستقبال الجرحى وتقديم التدخلالت العلاجية للاصابات بدرجاتها المختلفة”، واستنكر “إقدام قوات الاحتلال على إغلاق معبر بيت حانون في جميع الاتجاهات، مما سيكون له تداعيات خطيرة على صحة المرضى الذين لديهم تحويلات علاجية ومواعيد معتمدة في مشافي الضفة والقدس المحتلتين والداخل المحتل وسيؤدي إلى انتكاسات خطيرة على صحة المرضى التي قد تصل للوفاة”.

وشدد القدرة على أن “هذا السلوك الاحتلالي يتنافى مع كافة المواثيق الدولية التي تؤكد على حق المرضى في التنقل والعلاج، مطالبا الجهات والمؤسسات المعنية بالتدخل العاجل لضمان فتح المعابر أمام حركة المرضى دون قيود”، وأشار إلى أن “استهداف منظومة الكهرباء في القطاع يهدد العمل في المشافى التي تفتقر إلى الكميات الكافية من الوقود، كما تؤثر على امدادات المياه للمواطنين، والتأثير على عمل محطات الصرف الصحي، مما سيكون له الأثر البالغ على الصحة العامة وصحة المجتمع”.
رقم : 932083
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