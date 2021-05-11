إقامة صلاة عيد الفطر بإمامة ممثل قائد الثورة في جامعة طهران

وستقام صلاة عيد الفطر وفقًا للبروتوكولات الصحية، وستبدا مراسم الصلاة في الساعة 7:30 صباحًا حسب توقيت طهران ( + 4.5 تغ)، وقد طلب من المصلين جلب سجادة صلاة شخصية معهم.