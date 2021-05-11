?>?> إقامة صلاة عيد الفطر بإمامة ممثل قائد الثورة في جامعة طهران - اسلام تايمز
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الثلاثاء 11 أيار 2021 ساعة 18:25

إقامة صلاة عيد الفطر بإمامة ممثل قائد الثورة في جامعة طهران

إقامة صلاة عيد الفطر بإمامة ممثل قائد الثورة في جامعة طهران
وستقام صلاة عيد الفطر وفقًا للبروتوكولات الصحية، وستبدا مراسم الصلاة في الساعة 7:30 صباحًا حسب توقيت طهران ( + 4.5 تغ)، وقد طلب من المصلين جلب سجادة صلاة شخصية معهم.
مصدر : وكالات
رقم : 932084
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