ظريف: الحل الوحيد العادل للقضية الفلسطينية هو اجراء الاستفتاء العام

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" باللغة العربية اليوم الثلاثاء: ان الهجوم على المسجد الاقصى وقتل المصلين اكبر دليل على الطبيعة العنصرية الاجرامية للكيان الغاصب الذي كان دائما السبب الرئيسي لانعدام الامن والاستقرار في المنطقة.



واضاف: ان هناك حلا وحيدا عادل للقضية الفلسطينية يتثمل في احالتها الى ارادة ابناء هذه الارض والاحتكام الى استفتاء شعبي.



ویوم امس کتب وزير الخارجية الایراني في تغريدة له حول الفظائع الصهيونية الأخيرة في المسجد الأقصى: لم يكن كافياً للكيان الاسرائيلي اغتصاب الاراضي ومنازل الفلسطينيين وايجاد كيان عنصري ومنع تلقيح المواطنين الفلسطينيين في الاراضي الواقعة تحت الاحتلال غير المشروع ليقوم على اعتاب اقدس عيد للمسلمين باطلاق النار على المصلين الابرياء داخل ثالث اقدس مسجد للمسلمين.



جدير بالذكر أن قوات الاحتلال الصهيوني اقتحمت المسجد الأقصى ، يوم الجمعة ، وأطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع ، ما أدى إلى إصابة عدد من المصلين الفلسطينيين.



وشهد المسجد الأقصى الاثنين مرة أخرى اعتداء الجيش الصهيوني على المصلين الفلسطينيين دعما للمستوطنين وحولت القوات الصهيونية المسجد الأقصى إلى ساحة قتال وحاصرته واعتدت على الفلسطينيين ، وأصيب 278 فلسطينيا حتى الآن.



وردا على اعتداءات وممارسات قوات الاحتلال الصهيوني التعسفية ضد الفلسطينيين وانتهاكاتها للمسجد الاقصى اطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية عشرات الصواريخ على تل ابيب والقدس المحتلة وعسقلان والمستوطنات في محيط قطاع غزة.