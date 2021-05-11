سوريا تعلن أول أيام عيد الفطر

وأعلن المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف السورية أن يوم غد الأربعاء سيكون المتمم لشهر رمضان المبارك، وسيكون أول أيام عيد الفطر السعيد يوم الخميس 13 أيار 2021.