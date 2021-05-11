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الثلاثاء 11 أيار 2021 ساعة 20:04

أستراليا تعلن اول ايام عيد الفطر

أستراليا تعلن اول ايام عيد الفطر
من جهته، أكد المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، الأسبوع الماضي، أن شهر رمضان لهذا العام سيكون كما العام السابق ويتمم 30 يوما وفق الحسابات الفلكية.

وأشارت الأمانة العامة للمجلس الأوروبي في بيان رسمي، إلى أن "موعد عيد الفطر في أستراليا 2021 سيكون الخميس الموافق 13 مايو 2021".

من جهتها، كشفت جمعية "آفاق" لعلوم الفلك بالطائف في السعودية، عن الحسابات الفلكية، أن "الثلاثاء، يوم التحري، حيث لن يكون هناك هلال فوق الأفق بعد غروب الشمس، نظرا لغروبه قبل الشمس بنحو 12 دقيقة، حسب أفق مكة المكرمة".

وأشارت إلى أن "يوم الأربعاء المقبل ( 30 رمضان 1442 هجري في السعودية)، فإن فترة مكث الهلال بعد غروب الشمس نحو 39 دقيقة، وعمره يقدر حينها بنحو 21 ساعة، وارتفاعه عن الأفق 7.33 درجة، وإضاءة سطحه 0.6% من إضاءة القمر البدر"، لافتة إلى أنها "فترة كافية لمشاهدته بالعين المجردة في حال كانت الأجواء صافية".

وتوقعت "آفاق" أن "تكمل عدة شهر رمضان الـ30 يوما، وأن الخميس 13 مايو 2021 هو غرة شهر شوال لهذا العام، في معظم الدول الإسلامية، إن لم يكن كلها".
مصدر : وكالات
رقم : 932101
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