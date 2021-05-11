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الثلاثاء 11 أيار 2021 ساعة 20:55
كتائب القسام توجه ضربة صاروخية هي الأكبر ‘‘اسرائيل‘‘
الآن وتنفيذاً لوعدنا.. وجهنا ضربةً صاروخيةً هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها ب130 صاروخاً رداً على استهداف العدو للأبراج المدنية.
مصدر :
وكالات
رقم :
932113
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