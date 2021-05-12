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الأربعاء 12 أيار 2021 ساعة 07:31

قائد القوة الجوية يتفقد قسم تصنيع الطائرات المسيرة في مجمع "اوج"

قائد القوة الجوية يتفقد قسم تصنيع الطائرات المسيرة في مجمع "اوج"
وفي هذه الزيارة التي جرت الثلاثاء، تفقد العميد طيار نصير زادة مختلف اقسام هذا المجمع، لتقييم قدراته العملانية.

وتعرف قائد القوة الجوية على مختلف مراحل تصميم وتصنيع انواع الطائرات المسيرة ومدى التقدم الحاصل فيها، مؤكدا على الاستفادة القصوى من الطاقات المتاحة في المجمع.

وفي تصريح له اشار العميد طيار نصير زادة الى ان مجمع "اوج" يعد مركزا استراتيجيا ومتقدما ينشط في مجال صنع قطع الغيار والاجهزة في مجال الطيران وقال: ان قسم الطائرات المسيرة في هذا المجمع يعد من الاجزاء الرئيسية والاستراتيجية في القوة الجوية في مجال المراقبة والكشف والاستطلاع وكذلك في المجال القتالي.

كما تفقد قائد القوة الجوية مصانع "ثاقب" والطائرات المقاتلة وتصنيع قطع الغيار في المجمع.
مصدر : وكالات
رقم : 932174
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