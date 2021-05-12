الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 12 أيار 2021 ساعة 07:34

اسماعيل هنية يشيد بدعم ايران لمقاومة فلسطين

اسماعيل هنية يشيد بدعم ايران لمقاومة فلسطين
وقدم اسماعیل هنیة، في اتصال هاتفي اجراه معه رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ايضاحات حول المستجدات والتطورات الجارية في فلسطين ، موضحا: انه منذ احتلال القدس الشريف تم تنفيذ عدّة مشاريع لتغيير التركيبة السكانية من قبل الكيان الصهيوني المحتل.

واضاف: إن الصهاينة لجأوا الى القوة، خلال شهر رمضان العام الجاري، لتهجير أهالي محلة الشيخ جراح لمحاولة تهويدها.

وتابع: إنه بالنظر الى المشروع الجاري المسمى باحتلال القدس حيث اسفر عن هجوم المستوطنين على المسجد الاقصى وانتهاكه خلال الايام الاخيرة، ماأسفر عن جرح مشاعر شعب فلسطين المسلم.

وأكد: إننا نعد مسؤوليتنا تتمثل في التصدي لهجوم الصهاينة على المسجد الاقصى وانتهاك حرمته.

ولفت الى ان الاشتباكات العسكرية قد بدأت منذ أمس وستستمر لغاية انسحاب الصهاينة من مواقعهم ونيل الشعب الفلسطيني لأهدافه.
مصدر : وكالات
رقم : 932176
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
غرفة المقاومة الفلسطينية: المعركة مستمرة حتى يتراجع العدو
غرفة المقاومة الفلسطينية: المعركة مستمرة حتى يتراجع العدو
ما يَفُلّ الحديد إلاّ الحديد .. نيران المقاومة تكوي ‘‘تل أبيب‘‘
ما يَفُلّ الحديد إلاّ الحديد .. نيران المقاومة تكوي ‘‘تل أبيب‘‘
12 أيار 2021
قائد الثورة : الصهاينة لا يفهمون سوى لغة القوة
قائد الثورة : الصهاينة لا يفهمون سوى لغة القوة
12 أيار 2021
قاليباف: اين حقوق الانسان العالمية من جرائم الصهاينة
قاليباف: اين حقوق الانسان العالمية من جرائم الصهاينة
11 أيار 2021
ظريف: الحل الوحيد العادل للقضية الفلسطينية هو اجراء الاستفتاء العام
ظريف: الحل الوحيد العادل للقضية الفلسطينية هو اجراء الاستفتاء العام
11 أيار 2021
إيران ستقف إلى جانب الشعب والمقاومة الفلسطينية بقوة
إيران ستقف إلى جانب الشعب والمقاومة الفلسطينية بقوة
11 أيار 2021
استطلاع الرأي حول كلمة قائد الثورة السيد علي الخامنئي في يوم القدس
استطلاع الرأي حول كلمة قائد الثورة السيد علي الخامنئي في يوم القدس
11 أيار 2021
طهران: فتح نوافذ تسوية الخلافات بين إيران والسعودية
طهران: فتح نوافذ تسوية الخلافات بين إيران والسعودية
11 أيار 2021
إيران: بدء تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية
إيران: بدء تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية
11 أيار 2021
وعد الحر دين.. هكذا ردت كتائب القسام على طغيان الإحتلال في القدس
وعد الحر دين.. هكذا ردت كتائب القسام على طغيان الإحتلال في القدس
10 أيار 2021
المقاومة الفلسطينية تفي بوعدها وترد على الاعتداءات الاسرائيلية
المقاومة الفلسطينية تفي بوعدها وترد على الاعتداءات الاسرائيلية
10 أيار 2021
لماذا كربلاء؟!.. ولماذا القنصلية الإيرانية؟!
لماذا كربلاء؟!.. ولماذا القنصلية الإيرانية؟!
10 أيار 2021
قوات الاحتلال تستبيح الأقصى بالقنابل والرصاص ضد المصلين والمعتكفين
قوات الاحتلال تستبيح الأقصى بالقنابل والرصاص ضد المصلين والمعتكفين
10 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما يَفُلّ الحديد إلاّ الحديد .. نيران المقاومة تكوي ‘‘تل أبيب‘‘
استطلاع الرأي حول كلمة قائد الثورة السيد علي الخامنئي في يوم القدس
وعد الحر دين.. هكذا ردت كتائب القسام على طغيان الإحتلال في القدس
ايران وقوة المنطق