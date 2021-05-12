اسماعيل هنية يشيد بدعم ايران لمقاومة فلسطين

وقدم اسماعیل هنیة، في اتصال هاتفي اجراه معه رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ايضاحات حول المستجدات والتطورات الجارية في فلسطين ، موضحا: انه منذ احتلال القدس الشريف تم تنفيذ عدّة مشاريع لتغيير التركيبة السكانية من قبل الكيان الصهيوني المحتل.



واضاف: إن الصهاينة لجأوا الى القوة، خلال شهر رمضان العام الجاري، لتهجير أهالي محلة الشيخ جراح لمحاولة تهويدها.



وتابع: إنه بالنظر الى المشروع الجاري المسمى باحتلال القدس حيث اسفر عن هجوم المستوطنين على المسجد الاقصى وانتهاكه خلال الايام الاخيرة، ماأسفر عن جرح مشاعر شعب فلسطين المسلم.



وأكد: إننا نعد مسؤوليتنا تتمثل في التصدي لهجوم الصهاينة على المسجد الاقصى وانتهاك حرمته.



ولفت الى ان الاشتباكات العسكرية قد بدأت منذ أمس وستستمر لغاية انسحاب الصهاينة من مواقعهم ونيل الشعب الفلسطيني لأهدافه.