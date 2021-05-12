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الأربعاء 12 أيار 2021 ساعة 07:38

المرجع السيستاني:نؤكد مساندتنا القاطعة للشعب الفلسطيني

المرجع السيستاني:نؤكد مساندتنا القاطعة للشعب الفلسطيني
ودعا البيان،"الشعوب الحرة في العالم الى دعم الشعب الفلسطيني ونصرته في استرجاع حقوقه المسلوبة".

وفي ما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
تؤكد المرجعية الدينية - مرة أخرى - مساندتها القاطعة للشعب الفلسطيني الأبيّ في مقاومته الباسلة للمحتلين، الذين يسعون الى قضم المزيد من اراضيه وتهجيره من اجزاء أخرى من القدس الشريف، وتدعو الشعوب الحرة الى دعمه ونصرته في استرجاع حقوقه المسلوبة.

ان المواجهات العنيفة التي تشهدها ساحات المسجد الأقصى وسائر الاراضي المحتلة هذه الايام تظهر بلا شك مدى صلابة الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الغاشم واعتداءاته المستمرة وعدم تخلّيهم عن أراضيهم المغتصبة مهما غلت التضحيات.

نسأل الله تعالى أن يعينهم ويمدّهم بنصر منه وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم.

٢٩/ شهر رمضان /١٤٤٢ هـ
مكتب السيد السيستاني (دام ظلّه) - النجف الأشرف.
مصدر : وكالات
رقم : 932179
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