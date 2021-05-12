أحدث العناوين :
وقفة تضامنية بالكويت نصرة للشعب الفلسطيني
المقاومة الفلسطينية بدأت التجهيز لمعركة شاملة
ظريف يتوجه الى سوريا
مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة حول أحداث القدس
الدوحة تشهد مسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني
عشرات الصواريخ من غزة تضرب تل أبيب وتخلف قتلى وجرحى وأضراراً فادحة
مجلس النواب اليمني يؤكد دعم اليمن للشعب الفلسطيني ومقاومته وقضيته
أبرز التطورات على الساحة الفلسطينية 12-5-2021
غرفة المقاومة الفلسطينية: المعركة مستمرة حتى يتراجع العدو
إدارة بايدن تمتنع عن ادانة هجمات الاحتلال ضد الفلسطينيين
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
12 May 2021
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
فلسطین
0
الأربعاء 12 أيار 2021 ساعة 07:55
كتائب القسام تقصف صهاريج "كاتسا" النفطية جنوب عسقلان
وكانت القناة "12" الإسرائيلية أفادت بإصابة خط أنابيب الوقود بين إيلات وعسقلان في هجوم صاروخي من قطاع غزة.
وأكد مسؤول إسرائيلي في قطاع الطاقة لوكالة "رويترز" أن "خط أنابيب إسرائيلي أصيب"، دون ذكر تفاصيل.
مصدر :
وكالات
رقم :
932181
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
غرفة المقاومة الفلسطينية: المعركة مستمرة حتى يتراجع العدو
ما يَفُلّ الحديد إلاّ الحديد .. نيران المقاومة تكوي ‘‘تل أبيب‘‘
12 أيار 2021
قائد الثورة : الصهاينة لا يفهمون سوى لغة القوة
12 أيار 2021
قاليباف: اين حقوق الانسان العالمية من جرائم الصهاينة
11 أيار 2021
ظريف: الحل الوحيد العادل للقضية الفلسطينية هو اجراء الاستفتاء العام
11 أيار 2021
إيران ستقف إلى جانب الشعب والمقاومة الفلسطينية بقوة
11 أيار 2021
استطلاع الرأي حول كلمة قائد الثورة السيد علي الخامنئي في يوم القدس
11 أيار 2021
طهران: فتح نوافذ تسوية الخلافات بين إيران والسعودية
11 أيار 2021
إيران: بدء تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية
11 أيار 2021
وعد الحر دين.. هكذا ردت كتائب القسام على طغيان الإحتلال في القدس
10 أيار 2021
المقاومة الفلسطينية تفي بوعدها وترد على الاعتداءات الاسرائيلية
10 أيار 2021
لماذا كربلاء؟!.. ولماذا القنصلية الإيرانية؟!
10 أيار 2021
قوات الاحتلال تستبيح الأقصى بالقنابل والرصاص ضد المصلين والمعتكفين
10 أيار 2021
أحدث العناوين
وقفة تضامنية بالكويت نصرة للشعب الفلسطيني
المقاومة الفلسطينية بدأت التجهيز لمعركة شاملة
ظريف يتوجه الى سوريا
مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة حول أحداث القدس
الدوحة تشهد مسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني
عشرات الصواريخ من غزة تضرب تل أبيب وتخلف قتلى وجرحى وأضراراً فادحة
مجلس النواب اليمني يؤكد دعم اليمن للشعب الفلسطيني ومقاومته وقضيته
أبرز التطورات على الساحة الفلسطينية 12-5-2021
غرفة المقاومة الفلسطينية: المعركة مستمرة حتى يتراجع العدو
إدارة بايدن تمتنع عن ادانة هجمات الاحتلال ضد الفلسطينيين
أبو عبيدة يوجه رسالة لأهل الداخل والضفة
كتائب القسام تقصف صهاريج "كاتسا" النفطية جنوب عسقلان
وكالة الطاقة الذرية : إيران خصبت اليورانيوم بنسبة 63% في منشأة نطنز
المرجع السيستاني:نؤكد مساندتنا القاطعة للشعب الفلسطيني
ايران تدعو مجلس الامن الدولي لعدم تجاهل جرائم الصهاينة
ما يَفُلّ الحديد إلاّ الحديد .. نيران المقاومة تكوي ‘‘تل أبيب‘‘
اسماعيل هنية يشيد بدعم ايران لمقاومة فلسطين
قائد الثورة : الصهاينة لا يفهمون سوى لغة القوة
قائد القوة الجوية يتفقد قسم تصنيع الطائرات المسيرة في مجمع "اوج"
شهيد وجريح بقصف سعودي على قرية حدودية بصعدة
الأكثر قراءة
لا للتطبیع
الداخلية العراقية: وصول تعزيزات من النخبة والرد السريع إلى ديالى
المالكي: ليس لدينا تواصل مباشر مع بايدن
من تنازل عن القدس تنازل عن إنسانيته
طائرتا استطلاع للعدو خرقتا الأجواء فوق الجنوب اللبناني
مسجدي : يدا ايران ممدودتان واحضانها مفتوحة لجميع الدول
اعتداء "إرهابي" على حقول "باي حسن" النفطية في العراق
إجماع قادة المحور على خيار المقاومة حتى تحرير القدس
تحقيق أممي: جماعة 'داعش استخدمت سلاحا خطيرا في العراق
طقس لبنان الخميس.. غائم جزئياً مع انخفاض في الحرارة
العراق يقرر فرض حظر التجوال الشامل
بغداد للناتو: لا نحتاج إلى أي قوة قتالية في العراق
العراق..الصحة تسجل 5813 اصابة و32 حالة وفاة بفايروس كورونا
ما رمزية اختيار شهر رمضان لاحياء يوم القدس العالمي؟
أول تعليق رسمي سوري على العلاقات مع السعودية
بالصور.. انطلاق مسيرة في دمشق إحياء ليوم القدس العالمي
من وحي القدس.. أمسية شعرية دولية في مشهد المقدسة
المقداد يدعو نظيره الايراني لزيارة سوريا
عسكري سوري يكشف حيثيات العدوان الإسرائيلي على اللاذقية
انطلاق عملية أمنية لملاحقة خلايا "داعش" في نينوى
الأخبار الساخنة
القدس أقرب .. شعار يوم القدس العالمي 2021
إيران تتحدث عن حادث في محطة نطنز النووية
الرئيس الأفغاني يبحث مع المبعوث الأمريكي مؤتمر إسطنبول للسلام
برلماني سوري لـ"إسلام تايمز": الضغوط الأمريكية على السوريين لا يمكن أن تستمر
الأكثر بحثًا
انفراج أزمة المحروقات في سوريا.. اثر وصول ناقلات النفط الإيرانية
إخترنا لکم
ما يَفُلّ الحديد إلاّ الحديد .. نيران المقاومة تكوي ‘‘تل أبيب‘‘
استطلاع الرأي حول كلمة قائد الثورة السيد علي الخامنئي في يوم القدس
وعد الحر دين.. هكذا ردت كتائب القسام على طغيان الإحتلال في القدس
ايران وقوة المنطق