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الأربعاء 12 أيار 2021 ساعة 07:56

أبو عبيدة يوجه رسالة لأهل الداخل والضفة

أبو عبيدة يوجه رسالة لأهل الداخل والضفة
كما دعت الحركة في بيان لها السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ الموقف الذي ينتظره كل الأحرار بإعلان وقف التنسيق الأمني.

وأكدت أن الانتفاضة المتزامنة مع اقتحامات الاحتلال لباحات الأقصى وتصعيد العدوان على غزة هي دليل واضح على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة مصيره وأهدافه الوطنية العليا.

من جانبه وجه الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، فجر اليوم الأربعاء كلمة لأهل الداخل المحتل في انتفاضته في وجه الاحتلال.

وقال أبو عبيدة في كلمة متلفزة له:” انهضوا يا أهل البيت تحية لكم وما الصبر إلا ساعة”.

وأضاف:” أنتم منا ونحن منكم فاثبتوا في مواقعكم وانتزعوا حقوقكم، وواجهوا غطرسة المحتل، سنكون لكم سيفًا ودرعًا”.
مصدر : وكالات
رقم : 932182
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