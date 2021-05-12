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الأربعاء 12 أيار 2021 ساعة 07:57

إدارة بايدن تمتنع عن ادانة هجمات الاحتلال ضد الفلسطينيين

إدارة بايدن تمتنع عن ادانة هجمات الاحتلال ضد الفلسطينيين
وفي مؤتمره الصحافي اليومي أدلى نيد برايس، متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، بتصريحات شدد فيها على أن حق الأمن أمر مشروع للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، في وقت أسفرت فيه الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين بينهم أطفال.

وقال برايس في تصريحاته: "إسرائيل" لها الحق في الدفاع عن نفسها، والرد على هجمات الصواريخ، وكذلك الفلسطينيين لهم الحق في الحماية والأمن”.

وأضاف برايس قائلا: “نشعر بقلق بالغ إزاء الخسائر في الأرواح في غزة و"إسرائيل"، ومقتل الأطفال، فضلا عن إصابة العديد من المدنيين الأبرياء. وبالمثل، نشعر بالقلق إزاء الحوادث التي وقعت في القدس، حيث أُبلغ عن إصابة مئات الفلسطينيين بجروح وكذلك إصابات في صفوف الشرطة الإسرائيلية”.

وتابع المتحدث قائلا: “ندعو جميع الأطراف إلى التهدئة، وسنواصل الاتصال بكبار المسؤولين الإسرائيليين والإدارة الفلسطينية خلال الأيام والأسابيع المقبلة”.

وعلى الرغم من إلحاح الصحافيين على تأكيد رفض برايس إدانة الهجمات الإسرائيلية بقطاع غزة، فإنه اكتفى بالتعبير عن انزعاجه الشديد، وأنه لا توجد لديه معلومات قاطعة بخصوص أحداث الاثنين في غزة، مشيرا إلى أنهم شاهدوا الثلاثاء “تطورات أكثر إزعاجًا” على حد تعبيره.

ومنذ بداية رمضان، 13 أبريل الماضي، ترتكب الشرطة ومستوطنون إسرائيليون اعتداءات “وحشية” في القدس، وخاصة منطقة “باب العمود” والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي “الشيخ جراح”، حيث ترغب "إسرائيل في طرد عائلات فلسطينية من منازلها.

ومنذ الاثنين، استشهد 35 فلسطينيا، بينهم 12 طفلا و3 سيدات، في غارات إسرائيلية على قطاع غزة.
مصدر : وكالات
رقم : 932183
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