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الأربعاء 12 أيار 2021 ساعة 07:59

غرفة المقاومة الفلسطينية: المعركة مستمرة حتى يتراجع العدو

غرفة المقاومة الفلسطينية: المعركة مستمرة حتى يتراجع العدو
وفي بيان عسكري فجر اليوم الأربعاء، أكدت الغرفة بأن فصائل المقاومة وجهت اليوم أكبر ضربة صاروخية في تاريخ الصراع مع المحتل الصهيوني، بأكثر من 300 قذيفة وصاروخ، وأوضحت بأن هذه الضربة استهدفت بشكل خاص تل أبيب وضواحيها.

وأشارت الغرفة إلى أن قيادة العدو قد فشلت وهي تنظر إلى كيانها وهو يحترق في توقع استعداد المقاومة ومستوى جهوزيتها للدفاع عن شعبنا ومقدساته.

وأبرقت الغرفة بالتحية لأسر الشهداء والجرحى، وأعربت قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة عن مؤازرتها وإسنادها لهم، ووعدت عوائل الشهداء والجرحى بأن دماء أبنائهم لن تذهب هدراً.

كما توجهت قيادة الغرفة المشتركة بالتحية لكل أبناء شعبنا في جميع أماكن تواجده، وتابعت: "ونخص بالذكر أهلنا في قطاع غزة الذين يواجهون الحصار والعدوان ويلتفّون حول مقاومتهم في دفاعها عن القدس، وإلى شعبنا في المناطق المحتلة في الضفة والقدس والداخل المحتل، وتدعوهم لضرب العدو في كل مكان بما يتوفر لديهم من إمكانيات حتى يتراجع العدو عن إجراءاته بحق مقدساتنا وشعبنا".
مصدر : وكالات
رقم : 932184
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