?>?> مجلس النواب اليمني يؤكد دعم اليمن للشعب الفلسطيني ومقاومته وقضيته - اسلام تايمز
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الأربعاء 12 أيار 2021 ساعة 08:10

مجلس النواب اليمني يؤكد دعم اليمن للشعب الفلسطيني ومقاومته وقضيته

مجلس النواب اليمني يؤكد دعم اليمن للشعب الفلسطيني ومقاومته وقضيته
وقال مجلس النواب في بيان صادر عنه “يتابع مجلس النواب باهتمام بالغ وقلق كبير ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ومقدسات الأمة العربية الاسلامية من اعتداءات مستمرة ومستفزة من قبل الكيان الصهيوني المحتل وسط خذلان المجتمع الدولي.

ودعا مجلس النواب كافة البرلمانات وأحرار العالم إلى التضامن والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة وكافة الهيئات التابعة لها الاضطلاع بدورها المسؤول في حماية الشعب الفلسطيني ومقدسات المسلمين ووضع حد لصلف العدو الصهيوني المحتل واعتداءاته واستفزازه لمشاعر أبناء الأمة العربية والمسؤولية من خلال ما يقوم به من استهداف ممنهج لقتل أبناء الشعب الفلسطيني وتدنيس المسجد الأقصى.

وأشاد مجلس النواب ببطولات الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ودوره المحوري في التصدي لاعتداءات العدو الإسرائيلي.

كما أكد مباركته ودعمه لما تضمنه بيان قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ودعوته للشعب اليمني للتضامن ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته والاستعداد لكل الاحتمالات والتطورات حسب اللازم وما تتطلبه المرحلة من ترجمة حقيقية لموقف اليمن الثابت بشأن دعم القضية الفلسطينية والمقدسات الاسلامية.
رقم : 932188
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