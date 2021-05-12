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الأربعاء 12 أيار 2021 ساعة 08:19

المقاومة الفلسطينية بدأت التجهيز لمعركة شاملة

المقاومة الفلسطينية بدأت التجهيز لمعركة شاملة
وأكدت المصادر ذاتها، أن "المعارك المرتقبة، ستكون شاملة بالمعنى الكامل برًا وبحرًا وجوًا، وأن غزة لن تكون رد فعل كما كان في السابق"، متابعة "رسائلنا وصلت جيداً لجيش الاحتلال وحكومته".

وشددت على أن "حكومة الاحتلال تعيش مأزقاً كبيراً في الوقت الراهن، فهي تريد وقف صواريخ المقاومة بعد ما فوجئت بحجم القوة النيرانية ومداها، ولكنها تريد إنهاء تلك الموجة بانتصار إعلامي وسياسي أمام شعبها وهو ما لن تمكنها منه المقاومة هذه المرة".

وقالت المصادر إن "المقاومة هي من ستحدد متى وكيف تقف تلك الموجة إذا ما قررت ذلك"، كاشفة أنه صدرت تعليمات لوحدات القتال البحرية لتنفيذ عمليات خلال الأيام القادمة في عمق الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى أن الطيران المسير بدأ في اتخاذ مواضعه". وشددت بالقول "الجميع في مواقعه في انتظار شارة البدء".
مصدر : وكالات
رقم : 932198
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