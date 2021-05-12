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الأربعاء 12 أيار 2021 ساعة 08:45

وقفة تضامنية بالكويت نصرة للشعب الفلسطيني

وقفة تضامنية بالكويت نصرة للشعب الفلسطيني
وذكرت صحيفة القبس المحلية، أمس الثلاثاء، أن وزارة الداخلية سمحت بتنفيذ الوقفة التضامنية لمدة 30 دقيقة بدءاً من الساعة 4 عصراً شريطة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأعلن النائب "حمد المطر"، عن تقديم مجلس الأمة طلب بعقد جلسة طارئة، لمناقشة ما يجري في الاراضي الفلسطينية حيث من المقرر أن يقدم الطلب في الجلسة القادمة للمجلس، مضيفاً أن الشعب الكويتي مستمر في دعم المرابطين في فلسطين.

من جهته، قال النائب "عبد العزيز الصقعبي" على هامش مشاركته في الوقفة التضامنية، إن "نتنياهو المجرم لم يخطئ عندما قال إن الشعوب العربية هي عقبة، ونحن في الكويت كدولة عقبة أمام أي مشروع صهيوني".

وأكمل موضحاً: "اليوم الموقف الرسمي للكويت مشرف شعبياً وحكومة وقيادة، توارثناه أباً عن جد وسيستمر وسنورثه لأبنائنا وأبناء أبنائنا".

بدوره قال أمين سر جمعية المحامين الكويتية المحامي "عدنان أبل"، إن المشاركة في الوقفة جاءت متسقة مع الموقف الرسمي الداعم للقضية الفلسطينية الرافض للتطبيع".

وبين أن مثل هذه المبادرات الشعبية "هي بمنزلة رسالة واضحة وداعمة للاشقاء الفلسطينيين وتؤكد أن الكويت لن تنساهم".

وأردف أن الكويت كانت ولا زالت سباقة لكن استدرك قائلاً إنه "لابد أن يكون هناك تحرك جدي لكون القضية الفلسطينية مرتبطة بكيان الكويتيين، الذي يؤكد ويلتزم بدعم القضية ورفض أي تنازلات"، بحسب الصحيفة.

وفي وقت سابق ندد أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المصلين في المسجد الأقصى، واصفاً إياها بـ"اللا إنسانية".

وأكد "وقوف دولة الكويت إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم كافة الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
مصدر : وكالات
رقم : 932212
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