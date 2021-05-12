?>?> موسى: ما فعلته إدارة ترامب لم يكسر تصميم الشعب الفلسطيني - اسلام تايمز
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الأربعاء 12 أيار 2021 ساعة 12:52

موسى: ما فعلته إدارة ترامب لم يكسر تصميم الشعب الفلسطيني

موسى: ما فعلته إدارة ترامب لم يكسر تصميم الشعب الفلسطيني
وكتب عمر موسى عبر حسابه على "تويتر": ما يحدث في القدس، وما يجري بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي يوكد أن القضية الفلسطينية حية لم تمت، وأن ما فعلته إدارة ترمب والتطبيع الذي تم لم يكسر تصميم الشعب الفلسطيني على احترام هويته والتمسك بأرضه وحقوقه".

وأضاف موسى: "الشعب الفلسطيني الشجاع والمحاصر يستحق من العرب موقفا محترما وقويا لدعم حركته الوطنية".

وتابع: "الكثير من دول العالم ومجتمعاته تقدر محنة الشعب الفلسطيني وتقف معه فما بالكم بالعرب. اللحظة تقترب ليعود العرب إلى موقف محترم إزاء ما يحدث من سلطات الاحتلال الاسرائيلي".

وقال: حبذا لو جرت الانتخابات الفلسطينية .. فبمثل ما يطالب الفلسطينيون أن يكون اخوانهم العرب في مقدمة داعميهم ينتظر العرب منهم حركة سياسية قوية تتعدى مجريات الأحداث الى اجراء الانتخابات ليتمكن الشعب من الحركة إلى الأمام بلغة يقدرها العالم ويتفاعل معها".

وأردف: "قضية الفلسطينيين تتطلب حركة سياسية جريئة ترسل رسالة تصميم على الحياة وأن الشعب الفلسطيني قادر على تقرير مصيره. الانتخابات رسالة فعالة يسبق بها الفلسطينيون الكثير من العرب في وقت يعاد فيه رسم مستقبل المنطقة ويجب أن يكون فيها مكان لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".
مصدر : وكالات
رقم : 932238
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