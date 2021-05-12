وفاة 366 بفيروس كورونا في إيران

ووفقًا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس #كورونا في إيران 2.707.761 كما ارتفعت الوفيات إلى 75.934 حالة.



وأشارت لاري أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 2.162.087 شخصًا، مضيفًا أن 5.501 من المصابين في حالة حرجة.