?>?> وفاة 366 بفيروس كورونا في إيران - اسلام تايمز أحدث العناوين : السيد صفي الدين: قدرة المقاومة في فلسطين كبيرة جدا وفاة 366 بفيروس كورونا في إيران مقتل جندي صهيوني و3 اصابات باستهداف المقاومة جيب بصاروخ كورنيت موسى: ما فعلته إدارة ترامب لم يكسر تصميم الشعب الفلسطيني نجاد يعلن رسمياً ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية الرئيس الفنزويلي یعلن استعداده للحوار مع المعارضة کیان الاحتلال يدمر مقرات الشرطة الفلسطينية في غزة وقفة تضامنية بالكويت نصرة للشعب الفلسطيني المقاومة الفلسطينية بدأت التجهيز لمعركة شاملة ظريف يتوجه الى سوريا English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri 12 May 2021 English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri Toggle navigation الصفحة الرئيسية آسيا لبنان سوریا فلسطین يوم القدس شهيد القدس السعودیة الیمن البحرین العراق ایران ترکیا إفریقیا مصر تونس لیبیا المغرب السودان الصومال الجزائر موریتانیا أوروبا أمریکا العالم الإسلامي خاص لإسلام تایمز أرشیف أخبار وجهة نظر مقابلات کاریکاتیر تقاریر مصورة فیدیوهات تواصل معنا من نحن بحث الصفحة الرئيسية آسيا ایران 0 الأربعاء 12 أيار 2021 ساعة 13:10وفاة 366 بفيروس كورونا في إيران ووفقًا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس #كورونا في إيران 2.707.761 كما ارتفعت الوفيات إلى 75.934 حالة. وأشارت لاري أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 2.162.087 شخصًا، مضيفًا أن 5.501 من المصابين في حالة حرجة. مصدر : إسلام تايمز رقم : 932240 شارک بتعلیقک الإسم الثلاثي البريد الإلكتروني تعليقك أرسل أهم الأخبار نجاد يعلن رسمياً ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية غرفة المقاومة الفلسطينية: المعركة مستمرة حتى يتراجع العدو 12 أيار 2021 ما يَفُلّ الحديد إلاّ الحديد .. نيران المقاومة تكوي ‘‘تل أبيب‘‘ 12 أيار 2021 قائد الثورة : الصهاينة لا يفهمون سوى لغة القوة 12 أيار 2021 قاليباف: اين حقوق الانسان العالمية من جرائم الصهاينة 11 أيار 2021 ظريف: الحل الوحيد العادل للقضية الفلسطينية هو اجراء الاستفتاء العام 11 أيار 2021 إيران ستقف إلى جانب الشعب والمقاومة الفلسطينية بقوة 11 أيار 2021 استطلاع الرأي حول كلمة قائد الثورة السيد علي الخامنئي في يوم القدس 11 أيار 2021 طهران: فتح نوافذ تسوية الخلافات بين إيران والسعودية 11 أيار 2021 إيران: بدء تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية 11 أيار 2021 وعد الحر دين.. هكذا ردت كتائب القسام على طغيان الإحتلال في القدس 10 أيار 2021 المقاومة الفلسطينية تفي بوعدها وترد على الاعتداءات الاسرائيلية 10 أيار 2021 لماذا كربلاء؟!.. ولماذا القنصلية الإيرانية؟! 10 أيار 2021 أحدث العناوين السيد صفي الدين: قدرة المقاومة في فلسطين كبيرة جدا وفاة 366 بفيروس كورونا في إيران مقتل جندي صهيوني و3 اصابات باستهداف المقاومة جيب بصاروخ كورنيت موسى: ما فعلته إدارة ترامب لم يكسر تصميم الشعب الفلسطيني نجاد يعلن رسمياً ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية الرئيس الفنزويلي یعلن استعداده للحوار مع المعارضة کیان الاحتلال يدمر مقرات الشرطة الفلسطينية في غزة وقفة تضامنية بالكويت نصرة للشعب الفلسطيني المقاومة الفلسطينية بدأت التجهيز لمعركة شاملة ظريف يتوجه الى سوريا مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة حول أحداث القدس الدوحة تشهد مسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني عشرات الصواريخ من غزة تضرب تل أبيب وتخلف قتلى وجرحى وأضراراً فادحة مجلس النواب اليمني يؤكد دعم اليمن للشعب الفلسطيني ومقاومته وقضيته أبرز التطورات على الساحة الفلسطينية 12-5-2021 غرفة المقاومة الفلسطينية: المعركة مستمرة حتى يتراجع العدو إدارة بايدن تمتنع عن ادانة هجمات الاحتلال ضد الفلسطينيين أبو عبيدة يوجه رسالة لأهل الداخل والضفة كتائب القسام تقصف صهاريج "كاتسا" النفطية جنوب عسقلان وكالة الطاقة الذرية : إيران خصبت اليورانيوم بنسبة 63% في منشأة نطنز الأكثر قراءة الداخلية العراقية: وصول تعزيزات من النخبة والرد السريع إلى ديالى المالكي: ليس لدينا تواصل مباشر مع بايدن من تنازل عن القدس تنازل عن إنسانيته مسجدي : يدا ايران ممدودتان واحضانها مفتوحة لجميع الدول إجماع قادة المحور على خيار المقاومة حتى تحرير القدس تحقيق أممي: جماعة 'داعش استخدمت سلاحا خطيرا في العراق العراق يقرر فرض حظر التجوال الشامل بغداد للناتو: لا نحتاج إلى أي قوة قتالية في العراق العراق..الصحة تسجل 5813 اصابة و32 حالة وفاة بفايروس كورونا ما رمزية اختيار شهر رمضان لاحياء يوم القدس العالمي؟ أول تعليق رسمي سوري على العلاقات مع السعودية بالصور.. انطلاق مسيرة في دمشق إحياء ليوم القدس العالمي المقداد يدعو نظيره الايراني لزيارة سوريا من وحي القدس.. أمسية شعرية دولية في مشهد المقدسة مصادر ترجح وقف المفاوضات النووية في فيينا كتائب حزب الله: العراق سيكون جزءاً محورياً لمواجهة الصهاينة المكسيك تعلن الحداد 3 أيام وتتوعد المسؤولين الحوثي يجدد الدعوة للتبادل الكلي للأسرى في يوم القدس العالمي.. الشيخ جراح وشكل المعركة المستقبلية جبري: سياسات الاستكبار بتغييب القضية الفلسطينية باءت بالفشل الأخبار الساخنة القدس أقرب .. شعار يوم القدس العالمي 2021 إيران تتحدث عن حادث في محطة نطنز النووية الرئيس الأفغاني يبحث مع المبعوث الأمريكي مؤتمر إسطنبول للسلام برلماني سوري لـ"إسلام تايمز": الضغوط الأمريكية على السوريين لا يمكن أن تستمر الأكثر بحثًا انفراج أزمة المحروقات في سوريا.. اثر وصول ناقلات النفط الإيرانية إخترنا لکم ما يَفُلّ الحديد إلاّ الحديد .. نيران المقاومة تكوي ‘‘تل أبيب‘‘ استطلاع الرأي حول كلمة قائد الثورة السيد علي الخامنئي في يوم القدس وعد الحر دين.. هكذا ردت كتائب القسام على طغيان الإحتلال في القدس ايران وقوة المنطق