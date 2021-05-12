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الأربعاء 12 أيار 2021 ساعة 13:27

السيد صفي الدين: قدرة المقاومة في فلسطين كبيرة جدا

السيد صفي الدين: قدرة المقاومة في فلسطين كبيرة جدا
و قال في حديث تلفزيوني في ذكرى استشهاد السيد مصطفى بدر الدين قال السيد صفي الدين إن العاصفة الصاروخية التي هبت على الكيان الصهيوني تقول له أن المقاومة أقوى مما تظن وتقول لأميركا والغرب أن الشعب الفلسطيني قوي ولم يتخل عن القدس واليوم ونشكرهم وهم يدافعون عن القضية الفلسطينية والقدس.

وأضاف أن فلسطين اليوم كلها قدس والقدس اليوم تتألق بشهداء فلسطين، مشيراً إلى أن قدرة المقاومة في فلسطين كبيرة جداً من حيث القدرات العسكرية وأكثر مما يتخيله الاسرائيلي.

ولفت السيد هاشم صفي الدين إلى أن استهداف مطار بن غوريون هو استهداف نوعي وهو من بركات الدفاع عن القدس وكل ذلك لا يحصل دون تضحيات"، معتبراً أن ما يحصل اليوم في فلسطين هو الدافع الذي سيجعل كل الأطراف تنضم إلى محور المقاومة.

وحول السيد مصطفى بدر الدين قال السيد هاشم صفي الدين كانت فلسطين في عينه وقلبه وحياته، مشيراً إلى أن الصواريخ التي أطلقت اليوم من فلسطين فيها آمال الشهيد القائد قاسم سليماني والحاج عماد مغنية والسيد مصطفى بدرالدين.

وأكد السيد صفي الدين في ختام حديثه أن فيلق القدس اليوم يحقق انجازات كبيرة وعلى مستوى الرؤية يظهر أن هذه نتائج ما فعله الحاج قاسم سليماني.
مصدر : وكالات
رقم : 932242
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