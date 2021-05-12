الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 12 أيار 2021 ساعة 16:37

جبهة العمل: العيد هو عيد المقاومة المكلل بصواريخها

جبهة العمل: العيد هو عيد المقاومة المكلل بصواريخها
هنأت "جبهة العمل الاسلامي" في لبنان في بيان، "اللبنانيين عموما والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها خصوصا بحلول عيد الفطر السعيد"، داعية "المولى عز وجل أن يعيده على أمتنا العربية والاسلامية بالخير واليمن والنصر والتمكين".

واعتبرت أن العيد اليوم هو "عيد المقاومة المزَّين بحلة صواريخها الجديدة، صواريخ العزة والشرف والكرامة التي تدك مستعمرات ومستوطنات العدو الصهيوني الغاشم حتى تل أبيب ردا على همجية عدوانه وعنجهيته".

وأشارت إلى أن "المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الصابر يدافع اليوم عن كرامة وعزة وشرف العرب والمسلمين جميعا، وهو يقدم الغالي والنفيس والتضحيات الجمة دفاعا عن الحرمات والمقدسات".

ولفتت إلى "مسؤولية الحكام والأنظمة اليوم من أجل اتخاذ القرار ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته بشتى أنواع الدع، ولو أن تلك الأنظمة تعاونت وتكاتفت بصدق وإخلاص لحررت فلسطين من زمن بعيد، إلا أنه وللأسف اليوم هناك دول وأنظمة وحكام تعاونوا مع العدو الصهيوني ومضوا بسياسة التطبيع الخيانية الآثمة".

ورأت أن "النصر سيكون حليف المجاهدين والمقاومين الأبطال في نهاية المطاف مهما ارتقى من الشهداء الأبرار وغلت التضحيات".
مصدر : وكالات
رقم : 932263
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني يستنكر الصمت الدولي جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني
روحاني يستنكر الصمت الدولي جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني
نجاد يعلن رسمياً ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية
نجاد يعلن رسمياً ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية
12 أيار 2021
غرفة المقاومة الفلسطينية: المعركة مستمرة حتى يتراجع العدو
غرفة المقاومة الفلسطينية: المعركة مستمرة حتى يتراجع العدو
12 أيار 2021
ما يَفُلّ الحديد إلاّ الحديد .. نيران المقاومة تكوي ‘‘تل أبيب‘‘
ما يَفُلّ الحديد إلاّ الحديد .. نيران المقاومة تكوي ‘‘تل أبيب‘‘
12 أيار 2021
قائد الثورة : الصهاينة لا يفهمون سوى لغة القوة
قائد الثورة : الصهاينة لا يفهمون سوى لغة القوة
12 أيار 2021
قاليباف: اين حقوق الانسان العالمية من جرائم الصهاينة
قاليباف: اين حقوق الانسان العالمية من جرائم الصهاينة
11 أيار 2021
ظريف: الحل الوحيد العادل للقضية الفلسطينية هو اجراء الاستفتاء العام
ظريف: الحل الوحيد العادل للقضية الفلسطينية هو اجراء الاستفتاء العام
11 أيار 2021
إيران ستقف إلى جانب الشعب والمقاومة الفلسطينية بقوة
إيران ستقف إلى جانب الشعب والمقاومة الفلسطينية بقوة
11 أيار 2021
استطلاع الرأي حول كلمة قائد الثورة السيد علي الخامنئي في يوم القدس
استطلاع الرأي حول كلمة قائد الثورة السيد علي الخامنئي في يوم القدس
11 أيار 2021
طهران: فتح نوافذ تسوية الخلافات بين إيران والسعودية
طهران: فتح نوافذ تسوية الخلافات بين إيران والسعودية
11 أيار 2021
إيران: بدء تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية
إيران: بدء تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية
11 أيار 2021
وعد الحر دين.. هكذا ردت كتائب القسام على طغيان الإحتلال في القدس
وعد الحر دين.. هكذا ردت كتائب القسام على طغيان الإحتلال في القدس
10 أيار 2021
المقاومة الفلسطينية تفي بوعدها وترد على الاعتداءات الاسرائيلية
المقاومة الفلسطينية تفي بوعدها وترد على الاعتداءات الاسرائيلية
10 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما يَفُلّ الحديد إلاّ الحديد .. نيران المقاومة تكوي ‘‘تل أبيب‘‘
استطلاع الرأي حول كلمة قائد الثورة السيد علي الخامنئي في يوم القدس
وعد الحر دين.. هكذا ردت كتائب القسام على طغيان الإحتلال في القدس
ايران وقوة المنطق