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الأربعاء 12 أيار 2021 ساعة 16:38
كتائب القسام تقصف مدينة ديمونا بـ15 صاروخا
كما ذكرت كتائب القسام على موقعها الإلكتروني أنها أطلقت 50 صاروخا على مدينة أسدود.
يذكر بأن القسام قصفت مدينة تل أبيب بـ110 صاروخاً فجر اليوم الأربعاء رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس المحتلة.
مصدر :
وكالات
رقم :
932264
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